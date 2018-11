Val har fått godkjent grunnskole

NAMDALSAVISA

- Vi er glade og takknemlige for å kunne melde om at vi sist uke fikk godkjenning for grunnskolen som vi har søkt om på Val. Godkjenningen er i tråd med søknaden, det vil si inntil 75 elevar fra 1-10 klasse. Vi tar sikte på å starte opp fra august 2019, opplyser skolen på heimesida.

Flertall for å akseptere etablering av privat skole på Val i Nærøy: Betinget støtte til ny skole Et knapt flertall av nærøypolitikerne aksepterer etablering av grunnskole på Val, men politikerne er samtidig betenkte.

Anbefaler ikke privatskole på Val Rådmannen i Nærøy støtter ikke planene om etablering av en kristen grunnskole på Val. En slik skole vil bety en reduksjon på flere millioner i rammeoverføringer fra staten.

Val videregående skole planlegger oppstart av kristen grunnskole Ny skole for 75 elever Innen 1. februar vil Val videregående skole sende inn søknad om å få etablere en grunnskole for maksimalt 75 elever fra første til tiende trinn.

Søknadsfristen for elever som ønsker plass høsten 2019 er 15. januar.

- Vi regner med at vi minst starter opp med 1. og 2. klasse. Øvrige klasser oppover vurderer vi ut fra søknadene, men det er begrenset med klasserom før vi får på plass nytt skolebygg. I utgangspunktet starter vi derfor ikke opp med ungdomstrinn til neste høst, skriver skolen på heimsida.