Fare for svært glatte veger

NAMSOS: Det har vært nok ei rolig natt i Namdalen, og politiet hadde lite å melde på morgenkvisten.

– Det har ikke skjedd noen ting, så det har vært aldeles rolig for oss, heldigvis, sier Anlaug Oseid, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Glatte veger

Onsdag vil det i følge værvarselet fra Yr.no bli mye pent vær i Namdalen. Det blir varierende temperaturer utover formiddagen, med ned mot fem minusgrader i indre strøk, til tre plussgrader på kysten.

Det meldes om at det blir stedvis vanskelige kjøreforhold, spesielt fra tidlig på formiddagen og sent på ettermiddagen. Det blir svært glatte veger flere steder, og dette forårsakes av frysende tåke som gjør vegbanen svært glatt.

Her er tekstvarselet fra Yr.no:

Sørøst bris, i kveld sørvest bris på kysten. Kan hende lokal tåke eller lave tåkeskyer, ellers pent vær.

Vegarbeid nærmer seg slutten

Fortsatt pågår det vedlikeholdsarbeid på to vegstrekninger i Namdalen:

På Kv 132 Ramstadlandet – Borgan i Vikna kommune er fergesambandet innstilt for kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn på grunn av vedlikeholdsarbeid fram til midnatt torsdag.

På fylkesveg 766 på strekningen Vik - Sjøåsen vil det være periodevis stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid på Dalevatn bru fram til fredag. Stenginga foregår fra 22.15 om kvelden til 05.45 neste dag. Gjennomslipp av trafikk vil foregå i tidsrommene 00.00 til 00.15 og 03.00 til 03.15. Arbeidet på stedet skal foregå fram til og med 30. november.

Dagens nyheter

Dagens toppsak i NA er at oppdrettsveteranene Finn W. Sinkaberg og Nils Martin Williksen er enige i at midlene fra Havbruksfondet bør komme oppdrettskommunene til gode. Samtidig har de full forståelse for at resten av landet reagerer på utbetalinga av 200 millioner til kommuner i Namdalen.

Du kan også lese at heimløse katter er et stadig økende problem. På Varpnes i Namsos har problemet nå blitt så stort at Mattilsynet skal fange og avlive villkatter etter rapporter om mange syke og døde katter.