Var dette planen?

Nord universitet har satt i gang en prosess der antall studiesteder (såkalte campuser) er satt i spill. Dette er en prosess som en har ventet på etter ulogiske fusjoneringer innenfor universitet og høyskoler.

Jeg er redd konsekvensen av den såkalte universitets-reformen er nedbygging av kompetansemiljøer i distriktene og en storstilt sentralisering. For meg blir det et spørsmål om hvorvidt dette var den skjulte agendaen og med det en ikke vedtatt og bevisst sentralisering av forskning og utdanning.

Distriktshøyskolene, etablert på 1970-tallet, var en distriktspolitisk satsing som bygde på to sentrale fundament:

Å gi et utdanningstilbud til ungdom i distriktene.

Å skape kompetansemiljøer og bygge kunnskap i og om liv og levnet i distriktene utenfor de storbysentrerte universitetene.

Visjonen var at det skulle skapes motmakt mot sentralisering og tiltro til at «vettet» trivdes best i store, urbane og akademiske miljøer.

Gradvis tok distriktshøyskolene opp i seg frie yrkesrettede utdanningsinstitusjoner som lærerutdanning, sykepleierutdanning o.a.

Oppbygging av distriktshøyskolene var så vellykket at staten i 1993 tok ansvaret for institusjonene. Ordet distrikt ble tatt ut av navnet og Høyskolesystemet med utdanninger innen ulike fagfelt ble knyttet til universitetsgrad av lavere grad. Studentene ble uteksaminert med vitnemål Bachelor.

Mange studietilbud i Høyskolesystemet var videreføring av yrkesfaglige utdanninger til undervisning (lærerutdanning) og helse (sykepleierutdanning) i tradisjonsrike institusjoner med høy lokal og nasjonal prestisje.

Universitetsreformen argumenteres med vektlegging av forskning og publisering av denne. Undervisning, distriktspolitisk motmakt og lokal nærhet/lokal kunnskap er fraværende i den samme argumentasjonen. Dermed er Akademias selvforsterkende og sentraliserende utvikling blir helt dominerende.

Vedtak om en ny universitetsreform ble gjort uten noen heftig debatt i det offentlige rom. I ettertid kan en spørre seg om ikke distriktene og regionene hadde vært bedre tjent med en høyskolemodell med lokal kunnskap og kompetanse i utdanningsfeltet mellom videregående skole og Universitet. Selv har jeg min utdanning fra ulike institusjoner.

Dette har gitt meg respekt for praksisnær utdanning i det som tidligere var i en høyskolestruktur og samtidig respekt for akademia sin status innen Universitet.

Debatten om ny universitetsstruktur gikk i hovedsak i lukkede fora. Bare små politiske krusninger ble registrert og regionpolitikere overlot diskusjonen til institusjonene selv. Selv hadde de fokus på egne fusjoneringer (regionreformen).

Det framstår uforståelig at NTNU kunne inngå samarbeid og fusjonering med høyskolene på Gjøvik og i Ålesund, mens Høyskolen i Nord-Trøndelag ikke var aktuell for «hjernekrafta» på Gløshaugen.

At Nord-Trøndelag Høyskole ble del av Nord universitet er etter min mening verken naturlig eller unaturlig. Men en kunne se fra utsida at verdens lengste universitet ville få store koordineringsutfordringer. Og det er jo dette rektor Bjørn Olsen ber sine styrende organer hjelpe ham å finne ut av. Så hva kan de si? Staten har bestemt reform, struktur og penger.

Det er betimelig å spørre: Var reduksjon av studiesteder og sentralisere en forventet utvikling?

For Namdalen er situasjonen utfordrende.

«Det vil være galskap å legge ned» Ordfører i Namsos, Arnhild Holstad, er klar i sin tale. – Nord universitet er en særdeles viktig institusjon for både Namsos og Namdalen.

Det er en styrke at en har et så bredt studietilbud innen helsefag som det er i dag. Det er etterspurte, anerkjente og viktig fagutdanninger. Samtidig synes helsefagkompetanse å bli en av velferdssamfunnets viktigste knapphetsressurser.

For Namdalen har det stor betydning at kompetansen knyttet til Nord universitet Namsos, videreføres. Jeg har mange ganger påpekt at Namdalen i utstrekning omtrent er like stor som hele Buskerud fylke. I et så stort geografisk område må Nord universitet ha lokalitet dersom det skal ha noen legitimitet.

Universitetenes samfunnsoppdrag er å sikre kunnskap, kunnskapsbygging og samfunnsutvikling. Det desentraliserte universitet har et samfunnsoppdrag som skal «ta hele landet i bruk».

Nord Universitet skal være en viktig regional utviklingsaktør. Nord Universitet har dermed et samfunnsoppdrag i Namdalen: Bidra til vekst i hele Namdalen. Dette gjøres bare ved å videreføre de gode studietilbudene som i dag er ved universitetet Nord Namsos.

Det gjøres ikke ved å bygge ned!

Til slutt kommer en lite kjepphest jeg har.

I Namdalen har vi en praksisnær utdanningsinstitusjon (innen helse) som utdanner fagfolk til arbeid som etterspørres i hele regionen. Hvordan kan en utvikle samhandling og samarbeid i dette praksisfeltet (helse) slik at Namdalen har de beste helsetjenestene i landet med den beste utdannelsen?