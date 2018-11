NAMDALSAVISA

NAMSOS: Etter flere hendelser på dagtid ble det ei rolig vakt for politiet natt til torsdag.

– Det har vært rolig i hele Trøndelag, og i Namdalen er det ingen verdens ting som har skjedd, sier Ebbe Kimo, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Men det er grunn til å være litt ekstra påpasselig torsdag. I flere år på rad har Black Friday vært blant de verste ulykkesdagene i trafikken. Stressede bilister på vei til og fra butikker og kjøpesentre har medført økt risiko for trafikkulykker. Nå viser ulykkesstatistikk fra Finans Norge for 2017 at Black Friday ikke lenger er blant de verste dagene, men det er derimot dagen før.

– På denne dag i fjor, dagen før Black Friday, var det over 2000 trafikkulykker, noe som gjør den til den verste ulykkesdagen på norske veier i 2017. Over 400 bilister kjørte av veien og flere hundre biler kolliderte med parkerte kjøretøy denne torsdagen i fjor, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Noe av årsaken til at dagen før Black Friday troner øverst på ulykkestoppen i fjor skyldes trolig at det var snøkaos og holkeføre flere steder. Men både Black Friday og dagen før har nå blitt en gjenganger på ulykkesstatistikken.

– Folk har dårlig tid og skal gjerne rekke flere butikker i løpet av kort tid. De kjører regelrett i skytteltrafikk for å få med seg flest mulig av salgstilbudene denne dagen. Dette bør en ha i bakhodet nå fredag og heller forsøke å ta det med ro bak rattet, sier Brandeggen.

Variert vær

Torsdag ventes det noe varierte værforhold i Namdalen i følge varselet fra Yr.no. Langs kysten ventes det skyet eller delvis skyet vær og temperaturer som i løpet av formiddagen vil stige til omlag to plussgrader. I indre strøk ventes det skyfri himmel og sol. Temperaturene varierer fra et par minusgrader til helt ned i åtte.

Her er tekstvarselet for Trøndelag fra Yr.no:

Sørvest bris, i kveld nordvest. Skyet og lokal tåke. Stort sett pent vær i indre strøk i sør.

Teknisk utbedring på ferjeleie

Det er fortsatt utfordringer ferjesambandet Ramstadlandet – Borgan i Vikna kommune. MF Haranes tar ikke med tunge kjøretøy over 3,5 tonn grunnet teknisk utbedring av en ferjelem på ferjekaia.

På fylkesveg 766 på strekningen Vik - Sjøåsen vil det være periodevis stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid på Dalevatn bru fram til fredag. Stenginga foregår fra 22.15 om kvelden til 05.45 neste dag. Gjennomslipp av trafikk vil foregå i tidsrommene 00.00 til 00.15 og 03.00 til 03.15.

Dagens nyheter

I dagens NA kan du lese at Lierne kommune i sitt nye budsjett satser på infrastruktur og barn. 40 år etter at barnehagen i Sandvika så dagens lys skal det nå bygges en ny barnehage til 11 millioner kroner.

Du kan også lese om at det har oppstått uenigheter om anleggsplanen for alpint og hopp i Namsos kommune. Idretten ble tatt med i planarbeidet, men føler seg ikke hørt. Idrettsrådet i Namsos reagerer kraftig på at Namsos kommune nå har endret anbefalinga – uten å ha rådført seg med idretten.

