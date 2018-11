Nå får du avløsning, Vegard!

NAMDALSAVISA

28. og 29. januar 2012 hoppet Vegard Haukø Sklett til fjerde- og femteplass i verdenscupen i hopp i Sapporo. Siden har ingen namdaling vært og spist kirsebær med de store i vintersport – de som er topp 10 i verdenscupen. Men i vinter får han sin avløsning.

Er du namdaling og sportsinteressert kan du først som sist gjøre deg klar til det som blir en alle tiders vinter. For på mange arenaer, både innendørs og utendørs, vil det bli god grunn til å glede seg over namdalske prestasjoner.

Namdalens fremste vinteridrettsutøver heter Stian Saugestad. Han har gått «læretida» i fartssirkuset, ei tid som har gitt både NM-tittel og pene plasseringer i verdenscupen. Jeg tror det bare blir småtterier mot det som kommer i vinter. I et intervju med NA sist uke sa Truls Ove Karlsen, tidligere toppalpinist fra Steinkjer, at erfaring har vært det som har skilt Stian fra topplassering.

Nå har Stian opparbeidet seg denne. Pluss på at han har fått en «plettfri» sommersesong, der han har fått trent med de aller beste, så tror jeg alt ligger til rette for det store gjennombruddet internasjonalt i vinter. Det vil overraske meg om Stian ikke er blant topp 10 i et verdenscuprenn før julefreden senker seg, eller gjerne at han er der allerede søndag kveld i Lake Louise.

Også Sebastian Schjerve har ei svært så interessant utvikling. Med sine 18 år er han ung i toppidrettssammenheng. I det som er en ung idrett, freeski, er det imidlertid regelen mer enn unntaket at de beste er unge.

Trener Jan Kåre Skarland er opptatt av Sebastian skal ha det beste treningsgrunnlaget, og med Sebastians dedikasjon og offensive vilje, har han vist at man ikke trenger å bo ved de største skisentrene for å bli en topp i freeski.

18-åringen fra Namsos klarte ikke å ta seg videre til finale i slopestyle i Østerrike torsdag. Han får imidlertid nye sjanser, og ikke minst er det verdt å merke seg at han senest for tre uker siden var nær finaleplass i big air. Dermed er han VM-aktuell i begge disipliner.

Både Ole Jørgen Bruvoll og Ane Appelkvist Stenseth har lagt en solid alen til sin vekst i treningsarbeidet i høst. Selv om ingen av dem lyktes helt på Beitostølen sist helg, er det ingen grunn til å tro at dette ikke blir en opptursesong for de to.

Allerede på Gålå i helga tror jeg på helt andre prestasjoner av de to. Begge har mål om verdenscup i vinter. Det vil de få, og ikke minst vil de vise seg fram i Skandinavisk Cup med løp i toppen – tror jeg!

En namdaling kan imidlertid booke flybillett til VM. For Thomas Hjalmar Westgård får oppleve VM-drømmen også i vinter – for Irland.

Lierne har fått en tøff åpning på eliteserien. Det er ingen grunn til å miste trua. For poengene vil komme, men det er ikke sikkert det skjer før etter jul.

For ingenting er fra forbundets side lagt til rette for at en nykommer som Lierne skal få en god start på debutsesongen. Det taler i alle fall ikke til en nykommers fordel at de må spille fem av sine sju første seriekamper på bortebane i en debutsesong.

Legg til et dobbeltmøte med topplagene Førde og Viking i denne perioden, så skjønner man mer om hvorfor det har vært en tøff høst for trener John Arne Vestnors jenter.

I helga venter Koll og Oslo, to lag som i utgangspunktet skal slå Lierne. I siste serierunde før jul venter NTNUI – også det på bortebane. Der kan første seier komme, men atskillig større er sjansene for at poengene kommer når vi skriver 2019, og heimekamper kommer på rekke og rad, mot presumptivt svakere motstand.

Prestasjonene har svingt i høst, noe som også har vært ventet. Når samtidig lagets fremste spiller, Linn Totsås ble sjuk etter en lang skadeperiode, gjorde ikke det saken bedre. Nå er hun tilbake for fullt, og det vil bidra til at ting går bedre.

Så vil tida vise om det blir nok poeng til å berge plassen i divisjonen. Uansett tror jeg på mye moro i Liernehallen etter jul.

Simen Nysæter har valset over motstanderne så langt i sin proffkarriere. Nå er han i cruiservekt, og ilddåpen i ny klasse gikk feilfritt. Når neste kamp blir er foreløpig usikkert. Fram til da jobber Simen beinhardt for å nå målene, om å klatre kraftig mot europatoppen! Intet mindre!

Så gjør deg klar. Dette blir en sabla fin vinter!