Oppfordrer kundene til å hente pakkene sine

NAMSOS: Det nærmer seg årets mest travle uker for Posten, og med Black Friday og Black Week er det også høysesong for netthandel. Black Friday den 23. november har nå blitt den største netthandelsdagen.

Dette er noe som merkes på utleveringsstedene. På Coop Extra Spillum gjør de seg nå klare til storinnrykk av pakker.

– De fleste norske nettbutikker har i snitt omtrent fire til seks virkedager på utlevering til kunde, og vi forventer stort trykk mot slutten av neste uke. Det fyller seg fort opp i hyllene, og vi merker godt endring fra år til år at folk handler stadig mer på internett, sier Bjørgum.

I Coops butikker med Post i butikk og PostNord regner man med at det i perioden fra Black Friday og frem mot jul vil bli levert ut 2,4 millioner pakker. Dette er en økning i pakkevolum på hele 30 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Derfor har de en klar oppfordring til alle som får pakker den kommende tida.

– Vi vil gjerne få oppfordre kundene våre om å hente pakkene så snart man får hentelapp eller melding på mobilen om at pakken er ankommet butikken. Når pakkene hentes raskt, får vi bedre plass i hyllene. Da blir det lettere for oss å finne frem blant pakkene og vi kan gi bedre og mer effektiv service i juletrafikken som snart står for tur, sier Bjørgum.