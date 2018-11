Strekk i laget

NAMDALSAVISA

NA refererte 16.11.18 dommen fra Namdal tingrett, der Namsos kommune frikjennes i den såkalte «Varslingssaken» mellom kommunen og representanter for en tidligere ansatt. Saken har vært tung lesing for de av oss som har opplevd Namsos kommune som arbeidsgiver på et lite ønskelig nivå, men resultatet av rettssaken er ikke overraskende.

Når det kommer til blank jus, får en et inntrykk av hvilken tyngdelov som gjelder i rettssaler. Og det virker som kommunen og deres advokat rettsmessig håndterer saker helt til beste for Namsos kommune. Men skal og bør det være slik at saker som dette havner i en rettssal? Og videre: Der det kommer ei sak for retten, fins det trolig en rekke saker som aldri kommer til doms, men som har i seg mange trekk av behandling av ansatte som det er vanskelig å skjønne at kommunen kjemper for å forsvare og har gjort det over en lang periode.

Det var nemlig det KomRev Trøndelag avdekket i en forvaltningsrapport våren 2018. Her var det forvaltningspraksis i oppvekstetaten i Namsos som ble gransket, og som sto til stryk på områder som hadde med konflikthåndtering å gjøre.

Det ble brukt sterke ord fra politikerne i Namsos om den praksis som oppvekst i Namsos hadde fulgt i en fireårsperiode som ble gransket, da rapporten var oppe i kommunestyret 30.08.18: Det ble sagt at kritikkverdige forhold var avdekket, det var ei vond sak å lese rapport om, det som hadde skjedd var ugreit for mange ansatte, det var avdekket manglende medmenneskelig aspekt og for dårlig etterlevelse av rutiner, en rystende saksbehandling og mangel på skolering av etatsledere, slik kommentarene fra politikerne falt.

Bakgrunnen for saka var følgende: Vi som tok opp den praksisen kontrollutvalget valgte å granske, kunne vise til en lang rekke av enkeltsaker med personalbehandling som ikke fulgte vedtatte reglement og avtaler. Likevel valgte kommunen med støtte fra sin advokat undervegs fullt og helt å forsvare og å gå god for den praksisen kommunen fulgte.

Heldigvis satte Kontrollutvalget i Namsos foten ned og fikk en revisjonsrapport som dokumenterte en rekke avvik fra reglement og avtaker. Men dette med at politikerne nærmest fordømmer en personalpolitikk kommunen internt forsvarer fullt ut, illustrerer det man i idrettens verden kaller stor strekk i laget, og er for oss som fikk saka opp til gransking, et sterkt uttrykk for tvil om hvor den kommunale personal- messige viljen egentlig ligger.

Det er et hav av avstand mellom de delene av kommunal praksis som KomRev har avdekket som forkastelige og det politikerne gir uttrykk for skal være gjeldende personalpolitikk i Namsos.

Videre påpekte politikerne i augustmøtet altfor nære relasjoner mellom tillitsapparat, hovedverneombud og administrasjon i og med kontorløsning i samme bygg. I klartekst er dette knallhard kritikk til et tillitsapparat som ikke har gjort jobben de er valgt til å utføre.

Det som er interessant og essensielt, er at det gjennom KomRev sitt grundige arbeid, er avdekket at kritikkverdig behandling av ansatte har foregått lenge i oppvekstetaten, og politikerne i Namsos skal ha ros for å ha gitt en klar karakteristikk over det som har foregått og vist vilje til grundig oppfølging. Det blir likevel et sentralt spørsmål om hva det er politikerne i Namsos må rydde opp i og ta tak i.

Gjennom Kom-Revs rapport, bakgrunn for rapporten og noe av det som gjennom NA er referert i «Varslingssaken», får vi illustrert den store avstanden det er mellom det som er juridisk holdbar personalpolitikk og det som er ønskelig personalpolitikk slik politikerne gir uttrykk for. Det gir i så fall ei solid utfordring som venter på tiltak.

Vi som varsla Kontrollutvalget i Namsos, pekte på den belastninga det er å bli utsatt for ei forvaltning som ikke følger avtaler og reglement. Vi brukte sterke ord om menneskelig påkjenning. Og vi påpekte at innimellom er det bare flaks som gjør at noen av dem som ble utsatt, fortsatt står oppreist.

Et konkret eksempel: Det å få en jobb-oppsigelse sendt på mail, som uten forvarsel ramler ned i mailboksen, der formkravene i Arbeidsmiljøloven glatt blir oversett, er noe vi i rapportgruppen har meldt fra om har skjedd. Det blir ikke avgitt rettslig dom for slikt, og det kom ingen beklagelse fra kommunens personalavdeling, man hadde rom for en glipp der, slik det ble sagt.

Sånt virka å være et skuldertrekk internt i kommunen. Men den menneskelige belastninga for den som berøres av slikt, kan være svært kritisk. Det er forhold som dette som er en del av kommunens personalpolitikk.