Kald styring fra nord

NAMDALSAVISA

Gjennom media blir vi kjent med at det er statlige krav om å tilpasse seg til de endringer som skjer i samfunnet omkring oss. Vi blir kjent med at det foregår et nasjonalt arbeid med ny helse- og sykehusplan, det er utarbeidet regionale utviklingsplaner i helseforetakene. Det utarbeides Nasjonal transportplan, og nå i det siste har vi fått høre og lese at høgskole og universitetsstrukturen er til vurdering.

Som kjent ble Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) – av en noe uforstående grunn – fusjonert inn i Universitetet i Nordland og deretter gitt navnet Nord Universitet. Om dette var en lykkelig løsning er usikkert, men at det var logisk løsning er i beste fall mer tvilsomt. Med en klokere prosess burde HiNT kommet inn under vingene til NTNU (Nord-Trøndelags nærmeste universitet) i Trondheim.

Det er naturlig at det fra tid til annen blir gjennomført prosesser og vurderinger om de forskjellige tjenesteområder er rett organisert. Det er imidlertid ikke logisk at slike vurderinger skjer internt i virksomhetene og at resultatene presenteres til diskusjon og høring først etter at virksomhetene har konkludert. Dette er manglende respekt for innbyggerne og samfunnets behov for de tjenester som produseres.

Etter min vurdering har Helseforetakene i Helse Midt-Norge gjennomført åpne prosesser, men også her er det forhold som kan bedres når det gjelder kontakt med «omgivelsene» når forslag til framtidige løsninger presenteres. Av høringsuttalelsene går det tydelig fram at samspillet med kommunene og lokalsamfunn burde fått større oppmerksomhet. Jeg skal ikke forsøke å utdype dette – det er arbeidet med å redusere campus og studiesteder i Nord Universitet som forstyrrer.

Namdalen er et område med spredt bosetting og store avstander. Den demografiske utviklingen framover viser tydelig at gjennomsnittsalderen på innbyggerne som blir boende i Namdalen blir langt høyere enn i mere urbane strøk som Trondheim og på sentrale områder på Vest- og Østlandet. Innbyggerne lever lenger og i takt med økende alder, opplever innbyggerne flere og mere kompliserte sykdommer.

Dette må det tas hensyn til når virksomheter skal vurdere framtidige prioriteringer for virksomhet. Sykehuset Namsos og kommunene i Namdalen er sterkt avhengig av tilgang på helsepersonell generelt og sykepleiere og leger spesielt. Dersom rekrutteringen skal kunne skje på en tilfredsstillende måte, må det finnes utdanningssted for slikt helsepersonell i Namdalen. Det er ulogisk og praktisk umulig å tro at det er mulig å rekruttere helsepersonell til områder som Namdalen uten et studiested for godt kvalifisert helsepersonell i Namdalen.

HiNT Namsos har i de senere årene bygget opp og tett og godt nettverk med kommuner og andre virksomheter i Namdalen. Dette har ført til god kontakt og etterspørsel etter utdanning og kompetanse som har blitt formidlet til Namdalen gjennom dette nettverket og Region Namdal.

Nettverket er unikt i nasjonal sammenheng og bør være et eksempel til etterfølgelse slik at utdanningsinstitusjonene blir en naturlig deltaker i samfunnsbygging og kompetansetilgang. Jeg er i tvil om ledelsen i Nord universitet har viet dette nettverket nevneverdig positiv oppmerksomhet. Ved en endring i struktur vil dette nettverket forvitre.

Sykepleierutdanningene ble i sin tid etablert for å sikre tilgangen til kvalifisert personell ved sykehusene. Slik var det også for Namdal sykehus og Namdal sykepleierskole da skolen ble etablert. Det var og er en logisk sammenheng mellom samfunnets behov og hver enkelt virksomhet sin funksjon i en samfunnsmessig perspektiv. En viktig brikke ikke bare «plukkes vekk» uten å ta hensyn til tjenestemottaker (sluttbruker). Sluttbruker i denne sammenhengen er ikke studentene, men innbyggere som har behov for helsetjenester.

Høgskoler og universiteter har en tendens til å vurdere studentene som sin eneste målgruppe. Det er ikke slik – studentene er virkemidler for å nå samfunnsmessige målsettinger – og i denne sammenhengen er det innbyggerne som befolker landet både på landet og i byene som har behov for kvalifiserte tjenesteytere.

For både Helse Nord-Trøndelag og Nord Universitet må det tas hensyn til at de har et samfunnsansvar. Samfunnsansvaret må ivaretas ved å ta hensyn til samfunnets samlede behov til tjenester, og at de forskjellige virksomhetene er en del av en større helhet. Det er det samme når vegmyndighetene skal planlegge vegutbygginger og når luftfartsmyndighetene skal utvikle rutetilbud med fly.

Vi forventer at fylkeskommunen skal tenke lokale og regionale løsninger – selv om det også kan være vanskelig å oppfatte – men Nord Universitet må også forstå at virksomheten skal levere kompetanse til områder som ikke er tett befolket og lett å reise til – Namdalen er et slikt område.

Dagens regjering legger tydelig opp til sentralisering av statlig virksomhet. Det er i beste fall dette som er førende når virksomheter som Nord Universitet vurderer sin struktur for organisering og framtidig plassering av studiesteder og campus. Det er imidlertid å forvente at et universitet – som bør ha god kunnskap om distrikters behov for kompetanse – tenker og planlegger mere i opposisjon til sentralmaktas politiske føringer når strukturer skal vurderes.

Som nevnt – jeg har forståelse for endringer – men slike endringer skal ikke løsrives fra en samfunnsmessig helhet som er nødvendig for at bosetting skal kunne opprettholdes og utvikles. I denne saken er det mange tanker som må tenkes på nytt. For Namdalen sin del er det i alle fall ingen grunn til å sitte rolig i båten når den styres fra det kalde nord med uvettig kjøring.