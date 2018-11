Ordfører for en time

NAMDALSAVISA

Det er på denne tida en skulle ha vært ordfører. For hva kan være mer ærefullt enn å få dele ut kulturprisen?

De par siste ukene har jeg bitt meg merke i to kulturprisutdelinger.

Anne Laukvik og Jan Ove Holand fikk Flatanger kommunes kulturpris av ordfører Olav Jørgen Bjørkås under en aktivitetsdag på Jøssund.

Hvorfor? Jo, de har vært pådrivere for kulturlivet og for Oladalen IL i 34 år.

Smatt på det. 34 år. De har hatt en drivkraft som har resultert i at de har gitt av seg selv til fellesskapets beste over så lang tid. Det finnes tusenvis av dem på grunnplanet innen idretten og i kulturlivet ellers. Ildsjelene og deres gode hjelpere.

Jeg kan ta feil, men jeg tror neppe at Oladalen IL har vært på vinmonopolet i Namsos og kjøpt sjampanje om de skulle feire seg selv. Eller kunne by idrettskonsulenten fra Steinkjer noen dråper om de skulle hatt et behov for noen ekstra midler til sitt vintersportsanlegg.

Det er ikke sånn det foregår på lokalplanet. Det er slik det har foregått blant noen av landets idrettstopper og blant adelen i den internasjonale olympiske komite.

Så bra at vi har slike folk som Anne og Jan Ove som hever seg over slikt, og kjører på videre.

Som sportsjournalist har jeg vært på de fleste skytterbaner i Namdalen. En sann glede. Skytterlagenes medlemmer er som en storfamilie, som treffes i helgene. Konkurransen er knivskarp, og fellesskapet er unikt. Det er vanskelig å forklare hva det er, det må oppleves. Noe må det være når tre generasjoner holder sammen. Helg etter helg.

Ordfører Per Olav Tyldum overrasket leder Ove A. Sæternes og Nordre Skage skytterlag med Overhalla kommunes kulturpris.

Sæternes ble satt helt ut da Tyldum dukket opp på ei trening. Prisen var som en serie med innertiere.

Ordføreren la i sin tale vekt på at laget var en verdig vinner som jobber aktivt for barn og ungdom i alle aldre, og som er i toppen nasjonalt.

Kulturprisvinneren er inkluderende, noe som går igjen som en rød tråd gjennom det overhallingene utfører på frivillig basis på ulike områder. Det er frivilligheten i et nøtteskall.

Overhalla og skytterlagene har også en forhistorie. I 1883 sto skytterlagene bak Overhalla- revolusjon. De var forbannet på sparebanken som de mente ikke støttet skytterlagene nok økonomisk. Det ble en nasjonal debatt som toppet seg da skytterne heiste det norske flagget og fyrte av skudd i lufta.

Det var ikke lovlig og medførte en risiko for skytterne som deltok. Det var forløperen til at lokale skytterlag ble en del av den såkalte nasjonale forsvarsevnen. Fortsatt er det nære bånd mellom Det Frivillige Skyttervesen og Forsvaret.

Det er heller ikke første gang Overhalla kommune løfter fram skyttersporten. Da kongeparet Sonja og Harald feiret sitt 25-årsjubileum som monarker med et hageparty ved Slottet, representerte Bodil Bergin heimkommunen.

Det som en honnør for hennes utrettelig innsats for skyttersporten, spesielt for barn og ungdom. For hele Namdalen.

Frivillige lag og organisasjoner er en bærebjelke i samfunnet vårt. Vi møter på dem uansett hvor vi snur og vender oss. Før vi vet ordet av det, kan en selv få behov for dem i hverdagen.

Om KrF bli skulle bli en del av regjeringa, kunne de starte med å bidra til at den urimelige momsbelastninga frivilligheten belastes med blir fjernet. Det blir ikke lett all den tid verden har rast sammen for Frp over at det blir færre vinflasker å ta med seg fra taxfree-hylla.