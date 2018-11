Rykket ut til branntilløp

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Klokka 22.18 i går kveld fikk politiet melding om et branntilløp i ei kjøkkenvifte på Spillum i Namsos. Både brannvesen og politi rykket ut til stedet.

Det viste seg at det ikke hadde blitt en brann, men at varmgang i vifta hadde ført til litt røykutvikling.

– Det luktet svidd og var tendens til røyk, men det var ingen åpne flammer, forteller Ole Petter Hollingen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Det var ikke behov for flere tiltak enn utlufting etter hendelsen, og ingen personer ble skadd i hendelsen.

Utover denne hendelsen har natt til fredag fortonet seg som ei rolig vakt for politiet.

– Ja, det har vært rolig i både nord og sør, sier Hollingen.

Svart fredag

I dag er det Black Friday, og for noen blir den ekstra mørk på grunn av uoppmerksomme sjåfører. Tall fra i fjor viser at antall skader økte med 40 prosent i forhold til andre fredager.

– I fjor registrerte forsikringsbransjen nærmere 500 parkeringsskader på den store handledagen med utbetalinger på over 5 millioner kroner, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Han ber derfor folk ta sine forholdsregler, og håper at tallene i år ikke blir like mørke som tidligere år.

– Vår erfaring er at de fleste kjører inn med fronten først når de parkerer. Vi mener at dersom flere i stedet rygger inn og kjører ut fra parkeringsplassen ville mange smeller vært unngått, og flere farlige situasjoner avverget, sier Voll, som derfor ber folk være ekstra på vakt på Black Friday.

Varmere og mer skyet

I dag blir det for det meste overskyet vær og temperaturer fra null til seks plussgrader i Namdalen. Kaldest blir det i indre strøk.

Her er hele tekstvarselet for Trøndelag hos Yr.no:

Nordvest bris, fra i formiddag frisk bris utsatte steder, periodevis liten kuling i nord. Skyet, litt yr eller regn av og til, snø i høyden. Lokal tåke. I indre strøk fare for regn som fryser på bakken.

Trafikkmeldinger

På ferjesambandet Ramstadlandet – Borgan i Vikna kommune tar fortsatt ikke MF Haranes med tunge kjøretøy over 3,5 tonn. Det skyldes en teknisk utbedring av en ferjelem på ferjekaia.

På fylkesveg 766 på strekningen Vik - Sjøåsen er det siste dag med periodevis stenging på grunn av vedlikeholdsarbeid på Dalevatn bru denne uka. Stenginga foregår fra 22.15 om kvelden til 05.45 neste dag. Gjennomslipp av trafikk vil foregå i tidsrommene 00.00 til 00.15 og 03.00 til 03.15.

Skuffet ordfører

I dagens NA kan du lese om den nye spillefilmen «Harajuku», hvor hållingen Karl Erik Brøndbo har vært filmfotograf. Filmen som ble spilt inn i Japan og på Oslo S ble en stor prøvelse for hele filmcrewet.

Karl Erik Brøndbo fra Høylandet hadde en stri tørn under innspillinga av premiereklare «Harajuku» – Det var jævlig tungt, du fikk ingenting gratis Filmfotograf Karl Erik Brøndbo gikk «all in» for å lage en mest mulig poetisk film under svært krevende forhold.

Du kan også lese at Steinar Lyngstad, ordfører i Namdalseid, synes det er synd at samkommunestyret i Midtre Namdal avslo å gi konsesjon for kjøp av Åsnesset til Namdalens Træsliberi AS. Selskapet eies av Johan Kristoffer Cappelen Stensrud, og et kjøp ville betydd at milliardæren og hans selskap hadde spyttet inn flere titalls millioner kroner i å ruste opp eiendommen og utvikle den videre.

Les også om at når Turneteatret i Trøndelag skal turnere med den helt nye forestillinga «Knutsen og Ludvigsen», er det Kuben i Grong som først får oppleve lyset, og kanskje en grevling, i tunnelen.