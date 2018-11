Bråk på etterfester

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Etter ei forholdsvis rolig uke for politiet i Namdalen ble det litt mer å gjøre natt til lørdag.

Fra klokka 01.30 til 02.00 i natt avholdt de en promillekontroll på fylkesveg 770 i Nærøy. 21 sjåfører ble kontrollert, men ingen blåste rødt.

– Det er et kjempebra resultat, men sånn bør det jo også være, sier Arnt Harald Aaslund, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Festbråk i Namdalen

Litt senere på natta, nærmere bestemt klokka 04.00 mottok politiet en klage på at det var høy musikk i et festlig lag på Kolvereid.

Da hadde imidlertid ikke politiet anledning til å rykke ut.

– Nærmeste patrulje var i Namsos, så det ble dessverre for langt unna, sier Aaslund.

Heldigvis for de berørte naboene ble festen avsluttet etter kort tid.

Ikke lenge etterpå, klokka 04.30, fikk politiet nok ei melding relatert til festbråk. Denne gangen var det i Namsos det var behov for assistanse.

På en etterfest var det behov for å få fjernet en uønsket person, og politiet rykket ut.

– Da patruljen ankom hadde vedkommende gått, så det ordnet seg, sier Aaslund.

Pent vær

Lørdag ventes det mye fint vær i Namdalen, i hvert fall ifølge Yr.no. Det kommer til å bli temperaturer fra noen få minusgrader til fire plussgrader. Kaldest blir det i indre strøk. Når sola står opp vil den også vises godt, for det blir lite skyer de fleste stedene i distriktet.

Her er hele tekstvarselet fra Yr.no:

Nord og nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær.

Luksusfellen

I dag kan du i NA lese at mange namdalinger sliter med stor forbruksgjeld. Ole Anders Olsen, banksjef i Sparebank 1 SMN i Namsos er bekymret, og forteller at banken hver eneste uke har kontakt med folk som har over 300.000 kroner i forbrukslån.

– Vi ser at flere og flere kunder sliter med å betale ned forbrukslån og kredittgjeld. Dette er noe som har bekymret bankene over tid, og som vi nå ser effekten av, sier banksjefen.

Stadig flere sliter med å betale ned forbrukslån og kredittgjeld Banksjefen roper varsko: - Flere og flere sliter med å betale ned forbrukslån og kredittgjeld Stopp og tenk før du gjør unna julehandelen, er rådet fra banksjef Ole Anders Olsen. Men de færreste av oss gjør nettopp det.

Les også om at Venstre sliter med å stille liste flere steder i Trøndelag, også i kulturminister Trine Skei Grandes heimkommune Overhalla. Derfor tar de nå tak for å snu trenden.

Trøndelag Venstre jobber for å stille liste i kulturministerens heimkommune Nå vil de gjøre partilederens heimkommune grønnere – Vi sliter med å få folk til å stille liste i enkelte kommuner i distriktene, sier fylkesleder Torgeir Anda. En av disse kommunene er partilederens heimkommune.

Les også disse aktuelle sakene:

Nybåten er bygget helt i tråd med karene på dekk sine ønsker Her døpes den ultimate oppdrettsbåten på miljøvennlig vis Da Midt-Norsk havbruk AS høytidelig døpte sin nye båt fredag, fikk den navn etter en nestor i namdalsk oppdrett.

Åpnet splitter ny skjønnhetssalong i Namsos – Vi elsker det vi holder på med Skjønnhet og velvære står i fokus for den nyåpna skjønnhetssalongen Glow i Namsos.