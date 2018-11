Dramatisk brann natt til søndag

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det ble dramatisk da det like før midnatt begynte å brenne i et bolighus i Vemundvik. Sju personer berget seg ut fra det brennende huset, og ingenting tydet på at noen hadde fått alvorlige skader.

Huset ble overtent og anses som totalskadd.

På morgenkvisten søndag hadde ikke politiet ytterligere opplysninger om brannen.

Utover den dramatiske brannen i Vemundvik kunne Ann Kristin Øie, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, fortelle at det hadde vært ei rolig natt i Namdalen.

Grått vær

Etter en forholdsvis fin dag lørdag blir det søndag overskyet over hele distriktet, melder Yr.no. Det blir også nedbør i form av regn enkelte steder, og det kan forekomme at regnet fryser på bakken. Temperaturene ligger for det meste på null til fire plussgrader.

Her er hele tekstvarselet fra Yr.no:

Nordvestlig bris, periodevis frisk bris. Skyet eller delvis skyet, enkelte sluddbyger. Utrygt for nedbør som kan fryse på bakken.

Begrenset ferjekapasitet

Fortsatt er det utfordringer på strekningen Ramstadlandet - Borgan i Vikna kommune.

Fergesambandet har fremdeles redusert kapasitet på grunn av vedlikeholdsarbeid ved ferjekaia. MF Haranes tar derfor ikke med seg tunge kjøretøy.

Dagens nyheter

I dagens NA kan du lese at en mann fra Namsos kunne innkassere hele 2,8 millioner kroner i Lotto lørdag kveld.

– Stemmer det virkelig, dette her?, spurte mannen da han ble oppringt av Norsk tipping.

Du kan også lese at det ble en skuffende åpning på verdenscupen i utfor for Stian Saugestad og resten av de norske utøverne. Namsosingen endte til slutt på en 52.-plass.

