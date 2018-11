Trailer sklei av vegen

NAMDALSAVISA

GRONG: Rundt klokka 11.00 fikk politiet melding om at et vogntog hadde sklidd av vegen like nord for Grong sentrum.

– Det er ikke snakk om en trafikkulykke, og det skal ikke være noen trafikale utfordringer på steder, sier Arnt Harald Aaslund, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Politiet rykket derfor ikke ut til stedet, og bilberging er bestilt.

Mange glatte veger

Vegtrafikksentralen forteller at de i løpet av dagen har fått mange telefoner fra Namdalen, og kan bekrefte at det er svært glatt flere steder.

– Det er generelt glatte veger i hele Trøndelag i dag, sier Kristin Ekren hos Vegtrafikksentralen.

Alle mannskaper er nå sendt ut for å strø og salte vegene, og de mest trafikkerte strekningene blir prioritert først.