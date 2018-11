Bayer om oppdrettsmillioner

NAMDALSAVISA

Oppdrettskommuner over hele landet har fått tildelt penger fra et fond som får penger fra en avgift på oppdrett. Noen kommuner har fått flere titalls millioner, f.eks. Vikna. Dette har falt mange tungt for brystet og nå skal man se på om ikke alle kommuner skal få dele disse midlene.

Det er jo selvsagt naturlig at kommuner som Lesja og Dovre får oppdrettsmillioner. Eller er det det? Det snakkes jo mye om å fordele godene, i så måte er dette kanskje riktig?

Her på strøket vet vi litt om dette. Da verdiene i NTE skulle fordeles fikk så vidt jeg husker alle kommunene penger, ikke bare de kommunene der verdiene ble skapt. På Vestlandet krangles det om Hordaland skal få kraftinntekter fra Sogn og Fjordane. Jeg synes å ane konturene av et prinsipp der de mindre skal overføre til de store, altså at makta rår.

Derfor ender det kanskje med at Oslo får en stor del av inntektene fra oppdrett. Da kan vi vel også få oppdrettsanlegg utenfor Bygdøy og Den Norske Opera? Hva med et oppdrett og dertil hørende fasiliteter i Bjørvika? Det kan fort bli en attraksjon for dem som bor og arbeider i Barcode-området.

Så kan vi snu litt på flisa og tildele midler tiltenkt Oslo utover landet. Når Oslo eventuelt får penger til ny E18, burde halvparten av pengene heller gå til veier og bruer ute i distriktene. Da blir det kanskje fart på utbyggingen av lakseveien i Ytre Namdal. Den er jo viktig for at Oslo eventuelt skal få sin del av oppdrettsmillionene.

I det hele tatt, dette at alle skal få og ikke bare noen åpner for uanede perspektiver. Pensjonister kan få av barnetrygden, for mange av oss har jo fremdeles barn. Leka kan få storbytillegg fordi Oslo også får det, og Rødøy får undergrunnsstasjon fordi det skal bygges to nye i Oslo. Dette kan bli moro!