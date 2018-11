NAMDALSAVISA

Snart nærmer seg den store stressfaktor: Hva skal vi kjøpe til julegaver? Barna er blitt så bortskjemte, at noen billig gave er ikke aktuelt. Det må vel helst være noe i data. Der har utviklinga gått så fort, at man aner ikke hva som er interessant akkurat nå.

De voksne har jo det meste fra før, så jeg har gått over til å bruke flaxlodd. Det er vel ingen spennende gave. Som regel vinner mottaker 25 kroner.

Jeg synes i grunnen at dette julegavestresset er fullstendig unødvendig. Det har overlevd seg selv for lenge siden. Denne plikthandlingen gleder ingen – jo, kanskje barna, og selvfølgelig handelsstanden.

Ja, hva gjør vi? Kutter ut julegaver til de over konfirmasjonsalder? Bør julegaver erstattes med noe annet? Hva da? Forslag: Legge et brev i en konvolutt og skrive at pengene til din julegave er gitt til Frelsesarmeen.

Det er på tide at vi får en debatt om dette luksusproblemet.

Skrevet av: Paul Almåsvold