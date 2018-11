Nødvendig korrigering

NAMDALSAVISA

Vi ser oss nødt til å korrigere noen av opplysningene i innlegget i NA tidligere denne uka fra adm. direktør Grethe Fuglem Tennås i FosenNamsos Sjø AS.

Liggestedet for ferja er flyttet fra Borgan til Ramstadlandet både natt og dag, og ikke bare natt som det står i innlegget.

Bemanningen på ferja var god, men vi er kjent med at ferjeførerne har truet med å si opp stillingene sine hvis ikke ferja ble flyttet. Det er ikke gjort forsøk på å ansette nye skippere.

Reparasjonsarbeid på ferja har aldri tidligere vært noe problem før ferja ble flyttet.

Vi har ikke påstått at FNS har holdt noe hemmelig, men informasjonen har aldri kommet videre enn til ferjeførerne, verken til de øvrige ansatte på ferja, eller brukerne av ferja. Her har det helt klart vært hemmelighold!

Den dialogen Tennås hevder FNS har hatt med beboerne oppsto etter møte på ferja.

Rutetidene er ikke endret etter dialog med oss. Rutetidene var allerede ferdig utarbeidet da vi fikk se dem. Vi forsøkte å komme med innspill, men ble overhodet ikke hørt! Antall turer er det samme som før, men tidspunkt er endret for flere turer. Dette gjør at flere brukere må kjøre barna over fjorden med egen småbåt for å rekke fritidsaktiviter med mere.

Vi har ikke bedt om «et rutetilbud for den enkelte øyboer» (slik spydighet bør vi holde oss for gode til, Tennås) men et rutetilbud som alle brukerne kan være tjent med. Det hadde vi for øvrig fra før...

Om beredskap: Vi er klar over at det aldri har vært beredskap på ferja, men vi er ikke skrudd sammen slik at vi sitter og ser på at medmenneskene våre dør hvis vi kan få fraktet de raskt til sykehus. Derfor kan det være greit å ha ferja liggende på øya, det er beredskap nok for oss.

Merker oss for øvrig at det er lettere å få kontakt/svar gjennom lokalavisa enn ved henvendelse til FNS’ kontorer.

Skrevet av: Ruterådet ved Bjørg, Silje og Anne Marit