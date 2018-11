Kom med grove trusler mot politibetjent: Må sone 45 dager i fengsel

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Nå har Namdal tingrett dømt mannen i 20-åra til fengsel i 45 dager.

Kutt i arma

Midt på natta en februardag i år mottok politiets operasjonssentral ei melding om at en mann hadde fått et kutt i arma. Skaden hadde oppstått da han falt over en dokost av porselen på badet som knuste.

To politibetjenter ankom stedet kort tid etter at meldinga kom inn.

De oppnådde de kontakt med mannen som fremdeles befant seg på badet.

Politiet tilbød seg å kjøre ham til legevakt noe han ikke ønsket.

Politiet forhandlet med mannen i 15–20 minutter og fortalte at de kun ønsket å hjelpe ham.

Etter hvert fikk politiet forståelse for at huseier ikke ønsket å ha mannen på adressen. Bakgrunnen var at han både blødde og var vanskelig.

Politiet tok da tak i mannen i hver sin arm og førte ham med seg ut av boligen og mot cellebilen.

Politiet kjørte først til stasjonen i Namsos før det ble besluttet å bringe inn mannen til drukkenskapsarresten i Steinkjer.

Mannen ble påført bodycuff – et magebelte hvor hendene er festet nedover i beltet og ene foten også er festet – og plassert bak i cellebilen.

Den ene politibetjenten satt i bilen sammen med mannen, mens den andre betjenten kjørte.

Veldig ufin

Under transporten til Steinkjer ble mannen etter hvert veldig ufin mot politibetjenten som satt bak sammen med ham. Han kom med klare trusler.

«... uttalte blant annet at han skulle banke politibetjent NN, skade han, ta han og skalle han slik at han begynte å blø neseblod. Truslene eskalerte undervegs og tiltalte gikk over til å true familien til politibetjent NN. ... uttalte at han visste hvem barna til NN var og at han skulle voldta dattera hans. ... ga også uttrykk for at han hadde lyst til å skyte NN».

Forsøkte å skalle

På et tidspunkt undervegs i transporten, gjorde mannen et målrettet forsøk på å skalle politibetjenten, mens de satt ved siden av hverandre på en benk bak i cellebilen. Da mannen beveget seg, gjorde politibetjenten ei motbevegelse, som gjorde at mannens skalleforsøk ikke traff.

Namdal tingrett finner hendelsesforløpet bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil.

Ved bevisvurderinga har retten særlig lagt vekt på forklaringa til politibetjenten som retten ikke finner å trekke i tvil.

Da hovedforhandling ble holdt 26. oktober, erkjente tiltalte seg delvis skyldig.

Han kunne i begrenset grad bekrefte eller avkrefte hendelsesforløpet. Han var så pass beruset at han husket minimalt av kjøreturen.

Retten finner det fullt bevist at han framsatte trusler mot politiet og at han forsøkte å skalle politibetjenten.

Videre finner retten det fullt bevist at tiltalte var klar over at det var politi han framsatte trusler mot og forsøkte å skalle.

«Tiltalte har forsettlig truet med straffbar atferd under slike omstendigheter at truslene var egnet til å framkalle alvorlig frykt».

Tidligere dømt

Mannen er tidligere domfelt for vold mot politiet. Både i 2015 og 2017 ble han dømt til samfunnsstraff. Men retten viser til at det ikke har hatt ønsket effekt.

«Til tross for at han har blitt idømt dette to ganger tidligere, har det ikke avskrekket ham fra å foreta liknende straffbare handlinger», peker retten på og mener det ikke er hensiktsmessig å idømme samfunnsstraff på nytt.

«Allmennpreventive hensyn gjør seg sterkt gjeldende i saker som gjelder vold og trusler mot offentlige tjenestemenn. For å beskytte politiets tjenestehandling er det nødvendig med strenge reaksjoner på slike overtredelser», fastslår retten og dømmer mannen til ubetinget fengsel.