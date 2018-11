Vinteren står for døra: Slik klargjør du varmepumpa for de kaldeste dagene

NAMDALSAVISA

– Det er viktig å rengjøre både ute-delen og inne-delen på varmepumper, sier Mille Walthinsen, kategorisjef og ansvarlig for varmepumper i Maxbo i en pressmelding fra byggevarekjeden.

Fare for mugg

Skitne filtre i inne-delen av varmepumpa kan føre til dannelse av sopp og mugg. Dette reduserer pumpas levetiden betraktelig og bør derfor vaskes før varmepumpa startes opp for vinteren.

Varmepumpens ute-del blir gjerne tett av løv og annet rusk. Disse bør fjernes, hvis ikke kan luftstrømmen blokkeres.

– De fleste luft-til-luft-varmepumper har to typer filter som det er viktig å holde rene. Grovfilteret fanger opp store partikler, for eksempel støv og hår. Finfilteret fanger opp mindre partikler, slik som bakterier og pollen. På høsten, når årets pollensesong er over, er det lurt å ta en grundig rengjøring av finfilteret, forklarer Walthinsen.

Hun anbefaler derfor at man leser bruksanvisningen før du setter i gang med vedlikehold, for å sjekke hvordan akkurat din type varmepumpe skal vedlikeholdes.

Rengjør ofte

Hvor ofte man trenger å rengjøre filtrene avhenger av hvilken type varmepumpe du har. Har du dyr kan det være behov for å rengjøre ekstra ofte, helst i form av rask og enkel rengjøring cirka annen hver uke og en grundig skuring hver tredje måned.

Mange produsenter, som Mitsubishi Electric, anbefaler at finfiltre byttes etter to-tre år.

– I tillegg til vedlikeholdet du bør gjøre selv, er det med jevne mellomrom nødvendig med service. Service bør utføres av en fagperson, hvert andre eller tredje år. Det kan være lurt å få byttet ut finfilteret under servicen, sier markedssjef Tommy Nilsen hos Mitsubishi Electric i en pressmelding fra Maxbo.

Slik rengjør du luft-til-luft-varmepumpe: (Kilde: Maxbo og Mitsubishi Electric varmepumper)

1. Sjekk i bruksanvisningen hvordan din type varmepumpe skal rengjøres.

2. Slå av varmepumpen med fjernkontrollen og trekk ut stikkontakten til utedelen.

3. Sjekk om det er løv og annet rusk i utedelen som du må fjerne, og vask over med vann og svamp.

4. Kontroller kondensvannslangen og sjekk isolering.

5. Rengjør filtrene i inne-delen. De fleste kan rengjøres med en støvsuger med børstemunnstykke på.

6. Det kan ofte være lurt å skylle filtrene i lunkent vann, og tørke de før de settes tilbake. Sjekk i bruksanvisningen om dette gjelder for din type.

7. Til slutt bør du teste ytelsen på varmepumpa og måle hvor stor effekt den avgir. Spenning og strøm kan kontrollmåles.