Willy Knobloch til minne

Med Willy Knoblochs dødsfall har en hedersmann gått bort. Namsen friidrettsforening vil takke for den innsatsen han har lagt ned for klubben.

Hans store engasjement for friidretten var det Namsen Friidrettsforening som fikk nyte godt av. Fra 1980 fram til for få år siden var Willy en sentral person i klubben. Hans innsats var som administrator og friidrettsdommer, og han var en av initiativtakerne til Namsosløpet.

De fire første årene fra 1986 var han leder for løpet, og fram til 2010 var han med i arrangementskomiteen. Namsen FIF har stått for to NM-arrangementer, og i begge var Willy en sentral aktør. Utallige er de stevner han har vært med som stevneleder eller dommer. Det var et privilegium å få samarbeide med Willy. Han var alltid blid og forekommende og aldri redd for å ta et tak.

Hans lune vesen gjorde at alle trivdes sammen med ham. Han var et ja-menneske, og når han tok på seg en oppgave kunne vi være trygge på at den ble utført på beste måte. Willy var æresmedlem i Namsen friidrettsforening.

Vi er stolte over å ha hatt Willy som en ressurs i klubben gjennom mange år. Namsen friidrettsforening lyser fred over Willy Knoblochs minne.

