14 omkom i november-trafikken

NAMDALSAVISA

I 2017 mistet 93 personer livet i trafikken fra januar til og med november. I år har det så langt omkommet 103, skriver Trygg Trafikk i en pressemelding.

Av de 14 omkomne i november var 11 bilister og 3 fotgjengere.

Trygg Trafikk frykter at flere vil omkomme i trafikken i år.

- Fjoråret var det beste året noensinne for trafikksikkerhet i Norge. Derfor synes vi det er foruroligende at vi tar ett skritt tilbake i år. Utviklingen de siste månedene går dessverre i feil retning og måneden vi akkurat har lagt bak oss er den verste november måneden siden 2009. Skal vi nå de ambisiøse nasjonale målene over tid må vi snu utviklingen vi har sett de siste månedene, sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen.

Større inntak av alkohol

Desember er for mange tiden for julebord og hyggelige lag. Ofte innebærer det et større inntak av alkohol.

Johansen advarer derfor norske julebordsgjester mot farene ved kjøring i påvirket tilstand – også dagen derpå.

– Julebordsesongen innebærer at mange drikker mer alkohol enn de er vant til. Da er det ekstra viktig å huske på at det er fullt mulig å fyllekjøre også dagen derpå. Ikke stress ut med bilen for å handle julegaver morgenen etter en fest, slår Johansen fast.

Mørke dager og våt asfalt

Mørke dager, regn, svart asfalt, forstyrrende og utfordrende kjøreforhold gjør desember måned krevende for bilister. Johansen oppfordrer alle til å være ekstra forsiktige på veien i tiden som kommer.

– Vårt håp er at alle gjør sitt for å bidra til at færre omkommer i trafikken framover. Desember kan by på krevende og vekslende kjøreforhold. Avpass farten til sikt og føre, og ta det med ro i julestria, sier han.