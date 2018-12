Nærøysund Invest AS kjøper aksjepost

NAMDALSAVISA

SS-Invest AS har signert en avtale som sikrer Nærøysund Invest AS alle aksjene i Trønder Holding AS. Nærøysund Invest AS er eid av Jørn Otto og Lill Tove Røed. Som eneste eier i Trønder Holding AS vil Nærøysund Invest AS dermed kontrollere 90 prosent av aksjene i eierselskapet bak Nærøysund Gruppen, Nærøysund Holding AS. Okstad Invest AS eier de resterende ti prosentene.

I ei pressemelding opplyses det om at begge parter er svært godt fornøyd med avtalen.

SS-Invest AS eies av Selbøe Invest AS og Stavseng Invest AS.