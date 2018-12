NAMDALSAVISA

Jeg vil vise til de handikapparkeringene som har kommet opp ved Scandic Rock City og Kulturarena Rock City. Det kom opp på vårparten 2018 og det viser jo at Namsos Kommune kan samarbeid på en positiv side. Universiell utforming tar Namsos Kommune i etteretning og jeg håper det vil fortsette i framtiden også.

Etter mange år med møter, telefoner og e-poster har det utrettelige arbeidet fra Arve Harald Nordahl tidligere styreformann i NHF Trøndelag resultert i en universelt utformet kai i Namsos. Løsningen blir en lekter som kommunen kjøper fra Fylkeskommunen. Det hjalp lite at alle andre anløp hadde gode løsninger på sine anlegg, når det manglet i Namsos. Gratulerer til Arve og alle andre som bruker hurtigbåten. Dette viser at det nytter å stå på, selv om veien er lang og tung. Godt jobbet, Arve!

Det gjenstår å se om den type løsning blir optimal. Men det viser selvfølgelig nok et eksempel at Namsos ordfører Arnhild har stått på for å få gjennomført denne universiell utforming-kampanjen. Jeg håper virkelig at Trondheims kaia avdeling Namsos vil bli ombygget og lagt såpass tilrette at rullestolbrukere har muligheten til å bruke den nye hurtigbåt-lekteren/kaia.

Endelig blir bygget opp i Geilin som rommer kulturskolen og Namsos Opplæringssenter blir universell utformet f.eks. nytt handikaptoalett nede og nytt inngangsparti nede. Det viser bare at det nytter å stå på som medlem i Norges Handikapforbund. Jeg takker spesielt Trine Fagerhaug lederen i Oppvekst, omsorg og kultur komiteen i Namsos for samarbeide.

Jeg vil bare gjøre oppmerksom innbyggere i det Nye Namsos at det nytter å samarbeide.