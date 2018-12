NAMDALSAVISA

NAMSOS: Uansett tittel, årets julemarked på Namdalsmuseet er vel og vakkert over – og arrangørene leverte igjen. I sitt 19. år ble det ny publikumsrekord og totalt 2.500 mennesker møtte opp til julemarked lørdag og søndag.

– Overraskende – og veldig koselig, kommenterer Brynhild Bremer Viken når NA dukker opp for å overrekke Ukas blomst.

– Denne er vel for at jeg har sprunget føttene av meg på julemarkedet, legger hun til og smiler.

Gave til befolkninga

– Hva er det som driver dere til å arrangere julemarked på Namdalsmuseet år etter år?

– Vi har et fantastisk flott område oppe på museet med mange bygninger som vi har lyst til å ta i bruk og vise fram. Du kan si at julemarkedet er som en slags gave til folket i området, svarer Bremer Viken.

– Ja, for det er mye arbeid?

Hun nikker. Det tar sine arbeidsuker å få alt på plass. Det er fire matstasjoner som skal organiseres. 35 utstillere skal ønskes velkommen med sine varer som skal på plass, og det er 60 frivillige som skal få utdelt arbeidsoppgaver.

– Uten de frivillige går det ikke å arrangere julemarked, det er helt sikkert, slår Bremer Viken fast.

Ser at små og store koser seg

– Du har holdt på med dette i mange, mange år. Hva gir det deg?

– Når vi søndag ettermiddag ser over hundre unger som venter på at nissen skal komme, med store øyne og forventning i blikket, det er stort. Og når vi lørdag formiddag ser at det er en 30 meter lang kø av folk som venter på at vi skal åpne, da er det en bekreftelse på at det vi driver med er noe folk vil ha. smiler Brynhild Bremer Viken.