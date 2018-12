Åtte evakuert etter undersjøisk ras på Otterøya

NAMDALSAVISA

Otterøy: I forbindelse med utfylling med gravemaskinarbeid gikk det torsdag kveld et undersjøisk ras ved Saltkjelvika i Årnes på Otterøya.

Totalt åtte personer er evakuert etter hendelsen.

- Vi fikk melding om raset cirka klokken 20.00 torsdag kveld, da var det et par timer siden raset gikk, forteller politiets operasjonsleder Ellen Maria Brende til NA fredag morgen.

Geologer til stedet

Rundt midnatt ble det bestemt at beboerne i området skulle evakueres.

- Etter samtaler med NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), kommunen og vegvesenet ble det bestemt at beboerne i området skulle evakueres. Det skal aldri ha vært fare for folk eller bygninger, opplyser Brende.

Geologer vil foreta videre undersøkelser av raset på dagtid fredag. De åtte evakuerte befinner seg nå på hotell, hvor de etter hvert skal ha et møte med teknisk sjef i Namsos kommune.

Nære kvikkleiresone

NRK melder at at teknisk sjef i Namsos kommune, Ståle Ruud, så på kart over området i går kveld med NVE.

– Det er registrert en kvikkleiresone et lite stykke fra rasområdet. Men vi vet at slike soner kan ha en større utbredelse enn det som er beskrevet på kart, sier Ruud til NRK.

NRK skriver at raset ble oppdaget under reparasjonsarbeid på ei fylling ved et av oppdrettsselskapet Salmar Farmings landbase

– Det var entreprenøren som oppdaget noe som kan tyde på at det har gått et ras i går ettermiddag. Arbeidet ble da stoppet, sier Olaf Skjærvik, regionleder i Salmar Farming til NRK.