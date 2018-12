Båt med to personer grunnstøtte i Vikna

NAMDALSAVISA

Det var i i halv tolv-tiden fredag formiddag at redningsskøyta Harald V rykket ut til en båt som hadde gått på grunn utenfor Lauvøya i Vikna, i området Sørvikvågen.

Fartøyet som gikk på grunn er et fiske- og servicefartøy.

To personer ombord

Det ble raskt kjent at det bare var to personer som befant seg i båten. Beredskapsvakta kunne fortelle at de hadde god kontroll på båten fra første stund.

- Det befant seg to mann om bord i fartøyet, disse er tatt hånd om og er i god forfatning. Vi er fortsatt mitt i situasjonen, og status er litt uavklart enda, men lenser er satt i båten, og vi har rimelig god kontroll, opplyste beredskapsvakt for Redningsselskapet, Tom Gramm til NA i tolv-tiden.

Er det fare for at båten forliser?

- Nei, med tanke på de meldingene jeg har mottatt er det ingen grunn til å tro det, sa Gramm.

Politiet i trøndelag meldte på Twitter like etter at Brannvesenet var på vei til stedet med lenser for å tømme fartøyet for vann.

Stort hull i bunnen

Adressa var i kontakt med skipsfører på redningsskøyta. Han beskrev fiskebåten slik:

- Båten har et stort hull i bunnen. Vi ligger på utsiden med lensepumper nå og har dykkere nede, forteller skipsfører Kai Jensen på redningsskøyta Harald V, til Adressa.