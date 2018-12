Otterøya: Sju evakuert etter undersjøisk ras

NAMDALSAVISA

I forbindelse med utfylling med gravemaskinarbeid gikk det torsdag ettermiddag et undersjøisk ras i Årnes på Otterøya. Totalt sju personer er evakuert etter hendelsen.

- Vi fikk melding om raset cirka klokken 20.00 torsdag kveld, da var det et par timer siden raset gikk, forteller politiets operasjonsleder Ellen Maria Brende til NA fredag morgen og legger til:

- Etter samtaler med NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), kommunen og vegvesenet ble det bestemt at beboerne i området skulle evakueres. Det skal aldri ha vært fare for hverken folk eller bygninger.

Geologer vil foreta videre undersøkelser av raset på dagtid fredag. De sju evakuerte befinner seg nå på hotell, hvor de etter hvert skal ha et møte med teknisk sjef i Namsos kommune.

Ser man bort fra raset har det vært en relativt rolig natt i Namdalen, og resten av Nord-Trøndelag.

Sol og kuldegrader

Fredag er det meldt tre-fire minusgrader i Namdalen, lite vind og noe sol. Utover formiddagen vil vi trolig få se et glimt av sola, men når dag blir til kveld vil gråfargede skyer dekke himmelen og bli der utover natten.

Slik lyder Yrs tekstvarsel for Trøndelag fredag:

«Austleg frisk bris utsette stader, i kveld liten kuling. Stort sett opphaldsver.»

Væpnet ran i Trondheim

Hos Adressa fredag morgen kan du lese at sent torsdag kveld ble en mann i 40-årene ranet i sitt eget hjem i Trondheim. To mistenkte menn er pågrepet og siktet for væpnet ran.

Hos VG lese at justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) mener man må regne med at det skjer feilvurderinger i behandlingen av voldtektssaker. Det skal han ta opp i sitt neste møte med Riksadvokaten.

Gir seg

Hos NA fredag morgen kan du lese at Line Bakke Fjær, som har drevet bokhandelen på Rørvik med stødig hånd i tolv år, har bestemt seg for å gi seg.

Bokhandleren gir seg – Dette gjør jeg med tungt hjerte, sier Line Bakke Fjær, som håper noen vil ta over bokhandelen når hun starter i ny jobb på nyåret.

Du kan også lese at Anilyn Emaas Sandberg (27) ble sendt heim fra sykehuset i pyjamas etter fire timers venting. Sykehuset Namsos forklarer at pasienten ble erklært frisk, og at transport heim derfor ikke er deres ansvar.

Anilyn Emaas Sandberg (27) ble sendt heim fra Sykehuset Namsos i bare pysjen – Ikke sykehusets ansvar å ordne skyss Anilyn Emaas Sandberg (27) ble sendt heim fra sykehuset i pyjamas etter fire timers venting. Sykehuset Namsos forklarer at pasienten ble erklært frisk, og at transport heim derfor ikke er deres ansvar.