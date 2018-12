Strengere straff for mobilbruk

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Fra 1. januar 2019 innfører regjeringa en ny ordning for bruk av mobiltelefon under kjøring. Bruk som innebærer tasting og lesing på mobiltelefon er forbundet med høy risiko, men likevel blir forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring likevel i svært liten grad respektert.

Som et tiltak for å øke etterlevelsen, innføres prikkbelastning for ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring, melder Samferdselsdepartementet.

Brudd på mobilbruksforbudet vil medføre to prikker i førerkortet, alternativt fire prikker i prøveperioden. I dag gir brudd på forbudet 1.700 kroner i bot.

Samferdselsdeparte­men­tet vil følge utviklinga nøye, og både botens størrelse og antall prikker vil kunne justeres opp om det skulle vise seg å være nødvendig.