To personer i 20-årene anmeldt for besittelse av narkotika

Namsos: - Det blir litt for ofte slik natt til søndag. Mange har inntatt et glass for mye, sukker politiets operasjonsleder Bjørn Handegard til NA mens han går over nattens hendelser søndag morgen.

Politiet har nemlig hatt nok å henge fingrene i. Klokken halv fire i natt kjørte en politipatrulje gjennom Rørvik sentrum. Der møtte de en mann i slutten av 30-årene som gikk midt på veien.

- Han viste fingeren til patruljen, og var generelt vanskelig. Han ble konfrontert med oppførselen, og det kom ei forklaring på hvorfor han handlet slik. Det endte med at han ble sendt hjem, forteller politiets operasjonsleder Handegard.

Anmeldt for besittelse av narkotika

På en privatadresse nær Namsos sentrum kom en politipatrulje over en gruppe unge personer som røykte narkotiske stoffer.

- I tillegg til «røykelaget», fant patruljen narkotika i en slags forpakning, og noe mer i en boks. To personer i 20-årene er nå anmeldt for besittelse av narkotika, sier Handegard.

Slåssing og ordensforstyrrelser

Like før klokken halv tre rykket politiet ut til slåssing på en bar i Namsos sentrum. Da politipatruljen ankom stedet, hadde gjerningspersonene dratt.

- To skal ha slåss, men flere hadde blandet seg inn. Resultatet ble at vi kjørte en svært beruset jente i tenårene til legevakta.

Ti minutter senere fikk politiet inn en telefon fra en mann i 20-årene som befant seg i Namsos sentrum. Vedkommende fortalte at han hadde blitt angrepet og slått gjentatte ganger av en mann som hadde forlatt stedet.

- Et minutt etterpå kom det en telefon av samme person, da hadde han oppdaget den mistenkte på Burger King i Namsos sentrum. Litt etter konkluderte vår patrulje med at det var snakk om en ordensforstyrrelse og forlater stedet, opplyser Handegard.

På Spillum ble en mann i 20-årene kjørt hjem av politiet fordi han befant seg i hagen på en privatadresse hvor han var uønsket.

- Den uønskede var beruset, storvokst og i svært dårlig humør. Det hele endte med at han ble kjørt hjem av politipatruljen, avslutter Handegard.

Kald og rolig

I motsetning til natten, blir søndagen kald, grå og rolig. Yr.no melder nemlig at det blir en til to minusgrader store deler av dagen, og utover kvelden vil det trolig bli enda kaldere. Det er ikke meldt om noe nedbør, men søndag morgen kan det snø noe.

Ellers blir søndagsværet preget av lite vind og gråfargede skyer på himmelen.

Slik lyders yr-meteorologens varsel for søndag:

«Nordaust frisk bris og periodevis liten kuling på kysten, fra i ettermiddag nord og nordaust frisk bris. Sludd eller snø. Fra i ettermiddag stort sett oppholdsvær nord for Trondheimsfjorden.»

