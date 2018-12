Sammenstøt mellom bil og vogntog i Grong

NAMDALSAVISA

Grong: Klokken halv to mandag ettermiddag mottok politiet i Trøndelag en melding fra en bilist som hadde vært i et sammenstøt med et vogntog på E6 i Grong, på strekningen mellom Trones og Harran.

Sammenstøtet skjedde i fart, men vogntoget kjørte videre etter hendelsen, opplyser politiets operasjonsleder Bjørn Handegard til NA.

- Beskrivelsen var at vogntoget hadde sklidd over i motgående kjørefil, og traff personbilen i fronten, sier Handegard.

Uskadd

Bilisten i personbilen kom uskadd fra hendelsen.

- Personen i bilen kunne fortelle at han var i god behold. Det sprutet glass og bildeler rundt vedkommende da vogntoget traff, men han skal altså være uskadd, sier Handegard.

Har stoppet et vogntog

Operasjonsleder Handegard forteller at politiet har stoppet et vogntog etter hendelsen.

- En politipatrulje fra Grong har stanset et vogntog i området, og jobber med undersøkelser akkurat nå, opplyser operasjonslederen.

Politiet ønsker at eventuelle vitner tar kontakt på telefon 02800.