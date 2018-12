Utforkjøring i Overhalla – redusert fremkommelighet

NAMDALSAVISA

Overhalla: Klokken kvart på ni mandag morgen rykket politiet ut til en utforkjøring på fylkesveg 17, på strekningen mellom Namsos og Overhalla.

Ulykken tok sted i nærheten av Brødrene Brøndbo AS.

Et par minutter etter den opprinnelige meldingen, meldte politiet at en ambulanse var fremme på stedet, og at bilen som utforkjørte lå på siden.

- Fører er ut av egen bil og sitter i annen bil på stedet. Det har oppstått små skader på bilen, skriver politiet i Trøndelag på sin Twitter-konto klokken 08.52.

Snurret rundt

Politiet på stedet opplyser at det er svært glatt.

- Bilen fikk skrens i en sving, snurret rundt, og havnet i grøfta. Sjåføren, en kvinne på vei til Skage, er tatt med til legevakt for en sjekk. Hun hadde ingen synlige skader, og virket til å være i god behold, opplyser politiet til NA og legger til:

- Det er svært glatt på stedet, men strøbil er bestilt.

Redusert fremkommelighet

Det skal være noe redusert fremkommelighet i kjørefeltet på vei ut fra Namsos. Kjørefeltet i motsatt retning, mot Namsos, er åpent.

Saken oppdateres.