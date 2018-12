– Jeg var helt overbevist. Har Even MLD, så dør han – det var det eneste jeg tenkte på

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Da hadde hun nettopp fått en telefon fra overlegen på Levanger Sykehus.

Budskapet kom på et uventet tidspunkt, og hun klarte ikke stå oppreist da innholdet i samtalen hadde sunket inn.

– Jeg var så lettet, og klarte ikke stå på beina. Jeg bare falt sammen, med et godt grep rundt Gustav, sier Beate om episoden som skjedde i juli i år.

Framgangen stoppet

1. februar i år var Beate høygravid med Gustav i magen på Sykehuset Namsos. Samme dag var hennes førstefødte sønn, Even, på St. Olavs i Trondheim på legesjekk.

Det var i september i fjor at Beate og Sigurd Søraunet begynte å fatte mistanke om at ikke alt var som det skulle med ettåringen Even.

Da han var ti måneder gammel kunne han stå på gulvet uten støtte, men gikk maks tre skritt før han støttet seg på fingeren til mor eller far.

Da Even var ett og et halvt år stoppet den motoriske framgangen totalt.

– Even var helt normal, og var hakket foran sine jevnaldrende når det kom til språk. Han hadde også sterk muskulatur. Plutselig stoppet alt, og jeg skjønte at et eller annet var galt, forklarer Beate.

Legesjekken på St. Olavs i februar gikk fint. Hoftene fungerte, og alt var tilsynelatende greit med Even.

Men en dag fikk ekteparet et brev.

Fra det øyeblikket Beate leste det, var hun sikker på at sønnen Even led av den sjeldne og uhelbredelige sykdommen MLD.

I brevet sto et sammendrag av timen Even hadde vært på hos nevrologen, og informasjon om at det ble foretatt gentester for å kunne utelukke at han hadde MLD.

– Da jeg begynte å google sykdommen, var det som å få et slag i trynet.

De to månedene fra Beate og Sigurd åpnet brevet, til Even fikk fastslått diagnosen, beskriver de som de aller verste.

– Vi sov ikke, og googlet dagen lang. Vi levde i et sykt vakuum.

I tida fram mot diagnosedatoen ble Even dårligere. Selv om familien hele tida hadde et håp om at sønnen ikke hadde MLD, ble håpet de klamret seg fast til svakere og svakere.

– Jeg var helt overbevist. Har Even MLD, så dør han – det var det eneste jeg tenkte på, sier Beate.

Dagen før den endelige dommen ble Even veldig dårlig. Nå var han verre enn aldri før.

Sigurd, Beate og Even reiste til Levanger for å få svar – og stemninga på kontoret hos overlegen var ikke til å ta feil av – foreldrene skjønte straks at det de fryktet aller mest ble virkelighet. Sønnen fikk diagnosen MLD.

– For min del ble det nesten en slags lettelse å få diagnosen. Da visste vi i alle fall hva vi skulle hanskes med.

Smiler på tur heim

Det er mandag ettermiddag i huset i Evenstadveien. Mens bestemor Berit Myhre står på kjøkkenet og lager middag, herjer Gustav rundt på stua – mens Even sitter i mammas fang.

I dag har Even vært i barnehagen, der han har bakt pepperkaker og akt på et spesiallaget akebrett fra hjelpemiddelsentralen.

Even har sagt sine siste ord. For få dager siden mistet han evnen til å snakke. Han kan heller ikke gå, og Even kan knapt sitte. Hver natt må han passes på av mamma eller pappa. Sykdommen gjør at han bare blir dårligere og dårligere.

– Med det sykdomsforløpet, og smertene han opplever, kommer ikke Even til å bli mer enn fem år gammel, sier mamma Beate.

Men å smile kan han fortsatt, og gutten blir tydelig glad når han sitter i bilen og merker at han snart er heime etter en dag i barnehagen.

– Vi merker at han blir glad når han snart er heime. Han smiler og rører på beina hver gang vi tar av mot Evenstadveien. Han bruker fortsatt kroppsspråk, noe som er en stor trøst for oss.

Beate og Sigurd er opptatt av ikke å tenke så mye på hvordan Even var før han for alvor ble rammet av sykdommen.

– Det er en helt for jævlig situasjon, det er det ingen tvil om. Likevel ville vi valgt Even på nytt og på nytt og på nytt. Han er helt fantastisk, sier Beate mens tårene renner nedover ansiktet.

At lillebror Gustav skulle vise seg å være frisk, var langt fra noen selvfølge. Siden Even hadde sykdommen, fikk de opplyst at det var en fjerdedels sjanse for at Gustav også hadde diagnosen MLD.

At Gustav var frisk, var beskjeden Beate fikk da hun knakk sammen på asfalten i Rørvik sentrum i begynnelsen av juli.

For mens Even er heldig om han lever til han blir fem år, er Gustav frisk som en fisk.

– At han er frisk er det som gjør at vi holder ut, sier Beate.

Selv om Beate og Sigurd har en dødssyk sønn, er det viktig for dem å sette pris på de gode studiene – og oppturene.

– Vi har ikke valgt å få et sykt barn, men vi velger selv hvordan livet vårt skal være. Vi skal ha lov til å ha gode dager selv om Even er syk. Selv om vi har et barn som lider av MLD, er ikke livet bare forferdelig. Vi kan juble for de minste ting, og setter pris på hver eneste gode dag, sier Beate.

Foreldrene har siden diagnosedatoen 17. april hatt fokus på å være åpen om Evens sykdom på sosiale medier.

Støtten har vært enorm, og det ble satt i gang en innsamlingsaksjon for Even i sommer – som resulterte i en støtte på 300.000 kroner med givere fra hele Norge.

Mister pleiepenger

Pengene var med på å finansiere at familien dro på ferier der de fikk fine minner med Even, før han mistet språket og motorikken. Blant annet var de 14 dager i Syden, der store deler av deres nærmeste familie var med.

– Vi valgte å være åpen om det helt fra starten av, for å berge oss selv fra å bli elefanten i rommet. Vi har fått en enorm støtte fra folk, noe som har hjulpet oss veldig, sier Beate som venter spent på utfallet av pleiepengesaken – som i aller høyeste grad berører familien.

Hun fikk sjokk da hun fikk brev fra Nav om at hun kun fikk 20 prosent støtte.

Graderingsreglene for pleiepenger fungerer slik i dag, at om Even har tilsyn fra noen andre – mister Beate 80 prosent av pleiepengene.

– Det er ikke Even som sliter oss ut, det er staten, sier Beate oppgitt.

Vanligvis blir Even levert i barnegen klokka 09. På en god dag er han der til klokka 14 – og på en dårlig dag må han bli hentet 11.

Beate blir nå nødt til å ta Even ut av barnehagen, for å få 100 prosent pleiepenger.

Samme kveld som Beate gjorde intervjuet med NA, la hun ut en video på Facebook som fikk over 1.500 delinger i løpet av få timer.

– Vi blir straffet for å legge til rette for sønnen vår. For meg er det helt utrolig at det går an. Det er ikke slike ting vi ønsker å bruke tida vår på nå. Vi ønsker å bruke tida vår på Even, sier Beate, som mandag hadde et håp om at KrF skulle gå inn for å endre graderingsreglene.

Det skjedde ikke, til hennes store frustrasjon.

– Det brukes ikke noe skjønn. Vi sitter her med en sønn som visner sakte, men sikkert, sier Beate i videoen.

Det nærmer seg jul, og familien går inn i høytida med blandede følelser.

– Vi må prøve å gjøre jula mest mulig normal. Men det blir ei spesiell jul, og man får slike tanker som: Er dette Evens siste jul? Eller får han oppleve enda en julaften?