Denne dingsen kunne forhindret halvparten av boligbrannene i Trøndelag

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Statistikk fra brann- og redningsvesenet viser at nærmere halvparten av utrykningene i fjor skyldtes komfyrbranner heime hos folk. I en undersøkelse Ipsos har gjort for Gjensidige, svarer kun 24 prosent prosent i Trøndelag at de har installert komfyrvakt heime.

–Det er oppsiktsvekkende at en enkel dings folk selv kan installere, kan redusere antall boligbranner med hele 50 prosent. Likevel er det kun et fåtall som har gjort det, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Pål Rune Eklo i ei pressemelding.

Brannversting

Matlaging på komfyren er den absolutt største enkeltårsaken til brann i norske heimer, og spesielt nå i desember. Undersøkelsen viser også at det er i gruppa over 60 år færrest har installert komfyrvakt.

– Dette er ekstra bekymringsfullt. Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann, sammenliknet med resten av befolkninga, sier Eklo.

Komfyrvakta hindrer brann ved at den utløser en alarm, og deretter kutter strømmen til komfyren hvis kokeplatene blir for varme.

– Komfyrvakt er ikke påbudt, med mindre du bygger nytt eller legger opp ny kurs til komfyren. I tillegg koster den fra 3 500 kroner. Dette gjør nok at de fleste av oss dessverre ikke har det aller viktigste hjelpemiddelet for å unngå den aller vanligste årsaken til boligbrann, sier Eklo.

Bør bli standardutstyr

Eklo skulle ønske komfyrvakt var inkludert, og ikke ekstrautstyr til alle nye komfyrer. Han sammenlikner den med innføringa av startsperren på bil på midten av 90-tallet.

– Etter startsperren ble standardutstyr, er det nesten umulig å stjele en nyere bil uten originalnøkkelen. Dermed har også antall biltyverier gått kraftig ned. Komfyrvakt i alle heimer kunne fått en tilsvarende virkning og reddet store verdier, men viktigst av alt spart mange menneskeliv, mener Eklo.