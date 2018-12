Totalvrak etter utforkjøring

NAMDALSAVISA

BOGEN: Politiet i Trøndelag fikk melding om utforkjøringa klokka 17.01 tirsdag, og det ble slått full alarm.

Både politi, ambulanse og brannvesen rykket ut til Bogen på Fv 771 mellom Leka og Bindal da ulykkesmeldinga tikket inn.

– Bilen hadde sklidd utfor vegen. Det var glatt på stedet, opplyser Ole Petter Hollingen som er operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Bilen ble påført store materielle skader under utforkjøringa og Hollingen betegner kjøretøyet som totalvrak.

– Hvordan gikk det med føreren?

– Sjåføren, en kvinne i 20-årene fra Rørvik, ble en del forslått, men har sluppet fra ulykka uten de store skadene. Hun ble undersøkt av lege på stedet og siden dimittert, forteller Hollingen.

Brannvesenet var utkommandert for å ta hånd om noe bensinsøl etter utforkjøringa, og politiet var også på stedet og foretok sine undersøkelser.

– Vi har blant annet avhørt fører av ulykkesbilen, som altså har forklart at det var så glatt at bilen skled av vegen, sier Hollingen som legger til at bilvraket ble fraktet bort med bergingsbil.