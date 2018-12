Frp-Terje dro til Stortinget: – Saken er et kroneksempel på hvordan politikk kan slå feil

NAMDALSAVISA

OSLO: Da han så Beate Søraunets Facebook-video fredag kveld slo han på tråden til partikollega og stortingsrepresentant Åshild Bruun Gundersen (Frp) i Helse og omsorgskomiteen.

– Situasjonen er for jævlig. Staten sliter oss mer ut enn vår dødssyke sønn Mens regnet høljet ned satt Beate Søraunet (24) på asfalten midt i Rørvik sentrum og hylskreik med sin tre måneder gamle sønn i armene.

Frp var selv blant dem som stemte mot forslaget om endringer i graderingregler for pleiepenger. Et utfall som gjør at familien Søraunet, føler seg tvunget til å trekke sin dødssyke sønn ut av barnehagen for å få hundre prosent pleiepenger.

– Jeg hev meg rundt og dro til Oslo. Det er så viktig å vise hvilke utslag dette gir i praksis.

– Men, partiet ditt var jo blant dem som stemte i mot?

– Det er riktig, men jeg mener at forskriftene og utøvelsen av regelverket må gjøres på nytt. For mange er graderingsreglene en god ordning, mens det for Beate og Sigurd Søraunet slår helt feil ut, sier Settenøy.

Viknaværingen mener forslaget om graderingsendringene var lite gjennomtenkt.

– Prosessen rundt den eventuelle endringen var for dårlig gjennomtenkt, og neste ikke undersøkt. Da får man slike saker som denne med familien Søraunet, mener Settenøy.

– Tror du det vil bli noen endringer i denne ordningen i nærmeste framtid?

– Det er vanskelig å si. Jeg er selv en litt utålmodig person, men slike saker som dette her må utredes dypere. Man kan ikke komme med forslag i hytt og gevær, sier Settenøy.

Kjerkol om Even-saken: – Hjerteskjærende og dypt urimelig Arbeiderpartiet har støttet at man kan gradere pengepleieordningen ned til 20 prosent, men er kritiske til utregningsmetoden som nå benyttes.

– Hva fikk du ut av turen til stortinget?

– Åse Bruun Gundersen skal nå undersøke saken, og komme med tilbakemelding. Helsekomiteen holder nå på med en gjennomgang for å slippe slike situasjoner, for dette er en kroneksempel på hvordan politikk kan slå feil ut. Alle er enige om at vi ikke kan ha det slik, sier lederen i Nærøysund Frp.