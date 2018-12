NAMDALSAVISA

Høylandet: Klokken kvart over to onsdag ettermiddag rykket politi og brannvesen ut til en brann på et kjøkken i Høylandet.

- Brannen skal ha oppstått i kjøkkenytstyr, som ble kastet i vasken etter at det begynte å brenne. Det skal ikke være snakk om en stor brann, men en person skal ha pustet inn noe røyk, opplyser Politiets operasjonsleder, Anlaug Oseid, til NA.

Nødetatene har rykket ut til boligen.