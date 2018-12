Morgenflyet ble innstilt

NAMDALSAVISA

NAMDALEN: Det har ikke skjedd stort natt til tirsdag. - Vi har ikke fått inn noen meldinger i natt, forteller operasjonsleder Ann Kristin Øie.

Den tette tåka over Namdalen førte i går kveld til at fly til både Namsos og Rørvik ble innstilt, og passasjerene ble transportert med buss.Også nå i morgentimene påvirker tåka flytrafikken. Avinor skriver på sine nettsider at flyet som skulle gått fra Rørvik 06.50 og fra Namsos 07.25 er innstilt. De senere avgangene skal gå som normalt.

Nå blir det sol

I dag er dagen for å komme seg ut og nyte finværet. Det vil bli skinnende sol over hele Namdalen.

Dette er tekstvarselet fra yr.no for Trøndelag i dag: Søraust bris, til dels frisk bris utsatte steder. Lettskyet, pent vær. Utrygt for lokal tåke, vesentlig først på dagen.

Vellykket UM i friidrett

I NA i dag kan du lese at UM i friidrett i Overhalla har fått gode tilbakemeldinger og et solid overskudd.

Du kan også lese om Adrian Jørgensen, som nå gir ut juleklassiker.