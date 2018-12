Petter Northug jr. legger opp

NAMDALSAVISA

Petter Northug jr. (32) hadde trøbbel med å holde tårene tilbake da han onsdag bekreftet at han legger skiene på hylla.

Skikongen fortalte om avgjørelsen på en pressekonferanse på Scandic Lerkendal i Trondheim onsdag.

Har trøblet

Under sesongåpningen på Beitostølen ga 32-åringen fra Mosvik seg selv en frist til midten av desember for å få kroppen til å fungere etter alle problemene han har hatt de siste sesongene.

– Som jeg sa da jeg møtte pressen sist, på Beitostølen, har det vært en trøblete sensommer og høst. Jeg har forsøkt å være i ok form når sesongen skulle starte, men jeg har kjent i de to siste ukene at jeg mangler det siste for å levere på dette nivået. Jeg orker ikke å bruke mer energi og krefter for å beholde denne plassen når jeg ligger så langt etter, sa Northug på pressekonferansen på Lerkendal onsdag.

– Det har vært et eventyr. Jeg hadde en drøm som liten gutt om å bli en god skiløper, og jeg er stolt over det jeg har fått. Langrenn har vært livet mitt i mange år, og det er tøft å gi seg, men samtidig er det litt godt også, sa han videre.

– Jeg har gått litt mine egne veier. Det som alltid har vært i hodet mitt er at det handler om å vinne skirenn. Det har vært filosofien min. Det har vært oppturer og nedturer, men jeg har vært privilegert og heldig for å få oppleve det jeg har gjort.

Gråtkvalt da han takket foreldrene

Han takket særlig familien for det han har oppnådd. Da fikk han problemer med å holde tårene tilbake.

– På en slik dag blir det mye mimring. Jeg kunne ha dratt fram mange navn, men jeg tror alle som har støttet meg og hjulpet meg vet hvem de er. Men jeg vil takke foreldrene mine, som har støttet meg i alle årene, sa en gråtkvalt Northug foran pressekorpset.

Northug trakk også fram brødrene Tomas og Even som viktige støttespillere.

Pappa John var den første som fikk høre om eldstesønnens beslutning.

– Han besøkte meg før helga. Selv om vi ikke sa så mye så følte jeg at vi gjorde dette sammen, sa 32-åringen.

Northug kaller avgjørelsen både tung og god:

– Det har vært livet mitt, og det har vært ekstremt til tider. Jeg har kanskje ikke forklart hvor mye jeg har ofret og gått inn for det å virkelig ville bli best. Da merker man det ekstra på en sånn dag at det er tungt å gi seg, men selv om det er tung er det også godt, sa Northug med tårer i øynene.

Angrer ikke på noe

På presseseansen fikk han spørsmål om hva han er mest stolt over.

– Det er det at jeg har prestert over tid. Jeg er oppvokst med at femmila er det største, og at jeg sto øverst i Falun etter det fjerde femmilsgullet er nok det største, var svaret fra Northug.

– Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer ingenting. Veien fram har vært bevisst.

Strålende karriere

Dermed er hans fantastiske karriere over, og Petter Northug jr. kan skilte med en merittliste som plasserer han blant tidenes beste norske idrettsutøvere.

32-åringen fra Framverran i Mosvik fikk sitt store gjennombrudd i 2006. Han ble norgesmester på 30 km skiathlon, og gikk Strindheim inn til NM-gull på stafetten. Til tross for disse resultatene fikk han ikke plass i den norske troppen til OL i Torino.

2006 var imidlertid året da gullsankingen startet. Under junior-VM i Kranj i Slovenia tok Northug fire av fire mulige gull. Et par uker senere ble han tidenes yngste mannlige vinner av et verdenscuprenn.

Gullgrossist

Mellom 2007 og 2015 hadde Northug sine toppår. I løpet av disse årene gikk han inn til hele to OL- og 13-VM-gull. I tillegg har han ett OL- og tre VM-sølv, samt en OL-bronse. Northug vant også verdenscupen sammenlagt to ganger. Han har 38 enkeltseire i verdenscupen, og vant Tour de Ski 2014/15. Han har dermed vunnet alt det en langrennsløper kan vinne.

Flere tilbakeslag

Etter VM i Falun, hvor han tok hele fire VM-gull, har det gått tungt. I oppkjøringen til både 2016/2017- og 2017/2018-sesongen bommet han på treningsbelastningen, noe som førte til at han fikk en kraftig formsvikt,

Foran årets sesong gjorde skikongen fra Framverran et siste forsøk på å komme tilbake på toppen av seierspallen, men flere sykdomsavbrekk i høst har ødelagt mye for Northug.

Kroppen tåler rett og slett ikke det som kreves, og Northug har nå gitt opp kampen om å komme tilbake. Northug legger opp og nordtrønderen kan skilte med å være tidenes mestvinnende herreløper i langrenn.