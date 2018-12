En person evakuert etter røykutvikling i Namsos

NAMDALSAVISA

Namsos: Et par minutter etter klokken åtte torsdag morgen rykket politi og brannvesenet ut til røykutvikling i et bofelleskap i Namsos sentrum.

Røykutviklingen skal ha oppstått i et ventilasjonsanlegg.

Like før klokken halv ni melder politiet at en person har blitt evakuert fra adressen som følge av røykutviklingen, og at brannvesenet har kontroll på stedet.

- Røykdykkere fra brannvesenet har vært og sjekket ut. Nå melder de om kontroll, sier operasjonsleder Bjørnar Gaasvik i Trøndelag politidistrikt til Adressa.

Store mengder røyk

Alarmoperatør Jon Erik Seierstad, i 110-sentralen Nord-Trøndelag, forteller at det var snakk om store mengder røyk i området, men at brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen.

- Det var litt dramatikk, med ganske store mengder røyk i bofellesskapet. Heldigvis fikk vi raskt kontroll, og brannvesenet er i ferd med å avslutte oppdraget, opplyser Seierstad til NA.

Bofellesskap

Røykutviklingen i ventilasjonsanlegget skjedde i bofelleskapet «Lonet avlastningsbolig» i Namsos sentrum. En person ble evakuert fra adressen i forbindelse med røykutvikingen.

- En kvinne i 20-årene ble evakuert fra adressen, opplyser Gaasvik til Adressa.