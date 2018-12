Inngår intensjonsavtale om fusjon

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det opplyser de to selskapene om i ei pressemelding.

Bedriftene har over tid sett på mulighetene for tettere samarbeid. Prosessen har tydeliggjort at den beste måten å øke konkurransekraften og skape nye arbeidsplasser er å slå seg sammen. Fusjonsprosessen har som mål å landes i første kvartal 2019.

Den nasjonale og internasjonale konkurransen i laboratorie-markedet blir stadig tøffere.

Derfor inngår Sintef Molab og Kystlab intensjonsavtale om fusjon. Den skal resultere i vekst og økt nærhet til kundene. Det nye selskapet vil vinne nye markeder nasjonalt og tåle å konkurrere internasjonalt.

SintefMolab er en av Norges største akkrediterte laboratoriebedrifter innen miljømålinger, kjemiske analyser og materialtesting. Selskapet har 68 ansatte, hovedkontor i Mo i Rana og omsatte i 2017 for 75 millioner kroner.

Sintef Molab

• En av Norges største laboratoriebedrifter innenfor miljømålinger, kjemiske analyser og materialtesting. Selskapet tilbyr et bredt spekter av analyser og tekniske tjenester, i tillegg til prøvetaking og rådgivning.

• Hovedkontor i Mo i Rana og er i tillegg lokalisert i Glomfjord, Oslo og Porsgrunn. Selskapet betjener kunder fra industri og annen privat og offentlig virksomhet i hele Norge.

• 68 ansatte og en omsetning på 75 millioner kroner i 2017.

Kystlab AS utfører akkrediterte laboratorieanalyser og rådgivning innen trygg mat og miljørettet helsevern. Selskapet har 42 ansatte, hovedkontor i Namsos og omsatte i 2017 for 42 millioner kroner.

Kystlab AS



• Kystlab AS utfører akkrediterte laboratorieanalyser og rådgivning innen trygg mat og miljørettet helsevern.

• Hovedkontor i Namsos, og er i tillegg lokalisert i Frøya-Hitra, Kristiansund, Molde, Søre Sunnmøre, Fosen, Brønnøysund og Mosjøen

• 42 ansatte og en omsetning på 42 millioner kroner i 2017.

Utfyller hverandre

− Kystlab og Sintef Molab er begge solide selskap som utfyller hverandre godt. I en hverdag preget av stadig sterkere internasjonal konkurranse fra lavkostland, er dette et offensivt grep som sikrer arbeidsplasser og legger grunnlaget for videre vekst, sier Jack Ødegård, styreleder i Sintef Molab i pressemeldinga.

Sintef Molab har en sterk posisjon blant industrikunder, mens Kystlab har en solid posisjon innenfor akvakultur.

Det nyfusjonerte selskapet får kunder fra et bredt spekter av bransjer; landbasert industri, offentlig sektor, bygg og anlegg, olje og gass samt havbruksnæringa. Havrommet er pekt ut som et vekstområde for framtida.

Bedre for kundene

− Det er en stor fordel at begge selskapene kjenner hverandre godt fra før. Sammen blir vi sterkere, og jeg er overbevist om at vi kommer til å styrke kundeleveransen gjennom enda sterkere nærhet til markedet, sier styreleder i Kystlab AS, Bjørn-Vegard Løvik i pressemeldinga.

Det nye selskapet kommer til å være tilstede i Porsgrunn, Oslo, Frøya-Hitra, Kristiansund, Molde, Søre Sunnmøre, Fosen, Namsos, Brønnøysund, Mosjøen, Mo i Rana og Glomfjord.

Administrerende direktør Eigil Dåbakk i Sintef Molab blir sjef i det fusjonerte selskapet, og daglig leder Preben Aune i Kystlab får en sentral posisjon i arbeidet videre. Forskningsdirektør Jack Ødegård i Sintef blir styreleder i det nye selskapet.