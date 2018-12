Merethe Lien Grande til minne

NAMDALSAVISA

Kjære Merethe!

No e kampen over. Som du har kjempa, og du har jammen voinni mangt eitj slag.

Ei tøffar dame einj dæ veit æ ikke om, æ e superimponert. Aldri nå sauter, sta og med ein vilje av stål. Ingen over, ingen ved siden.

Du gjol som du sjøl hadd tenkt, og levd dein siste deln av livet dett i nuet. Æ trur du vart lenger i lag med oss, bære av dein grunn.

Takk ferr alt vi har gjort i lag. Som å eta ostepop t frokost, da syns du at vi va toillått, tura med din dårlige retningssans og familiesammenkomsta.

Du likt veldig godt når vi «storfamilien» koin værra i lag. Vi kjæm t å savn dæ, så gæli.

Kasper og Andre har mesta mamman sinj. Tryggheita i livet sett. Vi veit at du ønska at vi skoill ta dæm med oss på ferskjellig aktiviteta og utflukta, det ska vi gjørra. Vi ska hjølp dæm å huss på mamman sinj, som regel med et smil og et glimt i øye.

Du gjol så my som vi ainneran ikke trudd va mulig, det ska vi ta me oss.

Takk ferr 29 år. No håpe æ du og mamman din har treftest, og sett i bikini og kose dåkk med ein Baileys.

Æ tok tegnet dett da du for, takk ferr det.

Tante Tone