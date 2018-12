Ølhunden fra Øyesvoll

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Vi møter 43-åringen der han trives aller best; bak tappekranene i E.C. Dahls Pub & Kjøkken hvor gjestene kan velge blant ni ulike typer Dahls-øl.

– Det er rundt av halvparten av alle ølvariantene Dahls tilbyr for øyeblikket, forteller Skjefte.

Som daglig leder i E.C. Dahls Pub & Kjøkken har han førstehånds kjennskap til både bryggeriets historie og hvilke øltyper som til enhver tid tilbys.

Da brusproduksjonen i det tradisjonsrike bryggeriet ble flyttet, grep Skjefte og Hildonen sjansen.

– To rom og kjøkken har vært en suksess siden oppstarten i oktober 2005. Vi har gradvis økt både omsetning og resultat, og startet etter hvert jakta på et nytt konsept vi kunne satse på.

Utdannet ølkelner

Da passet det veldig bra at sjansen bød seg på E.C. Dahls i 2016 – spesielt for en ølhund som Skjefte.

– Jeg har vært interessert i øl relativt lenge. Derfor var det mest naturlig for meg å dra hit, sier overhallingen.

Han var i det første kullet som ble utdannet som ølkelnere her til lands, og var fra før utdannet vinkelner.

Men det er ingen tvil om at ølet står hans hjerte nærmest.

– Vi jobber tett sammen med bryggeriet, ettersom vi er leietakere hos dem og dessuten står for alt av den kommersielle aktiviteten knyttet til bryggeriet. Deriblant omvisning, som jeg driver mye med, forteller Skjefte.

Han er særdeles glad for å kunne forvalte den sterke merkevaren som E.C. Dahls er.

– Sammen med RBK er vel Dahls-ølet en av de sterkeste merkevarene i Trøndelag, mener 43-åringen som er fast inventar blant RBK-fansen i Kjernen på Lerkendal.

Etter at klubben sikret seg nok et seriemesterskap i høst, var det derfor ikke helt unaturlig at Skjefte og kollegene var delaktig i gullfesten.

– Festen ble avviklet på Tapperiet her på bryggeriet, som vi også er medeier i. Det kom 1.500 personer og D.D.E. spilte fra scenen. Veldig artig, hvor både spillere, samarbeidspartnere og supportere koste seg, forteller Skjefte.

– Hva er forskjellen på To rom og kjøkken og E.C. Dahls Pub & Kjøkken?

– Her i bryggerilokalene er vi litt røffere i stilen. Maten er mer amerikansk, med mer røyking og krydder. Det er rett og slett mer trøkk, beskriver medeieren.

Glad i pizza

Og som om ikke to spisesteder var nok; for noen uker siden åpnet en ny restaurant med duoen Skjefte/Hildonen på eiersida.

– Adrian Løvold, som vi kjenner fra før og som er en svært dyktig kokk, spurte om vi ville bli med og etablere Wood på Sirkus shopping. Vi sa ja fordi vi tror på konseptet.

En gedigen steinovn er den dominerende ingrediensen i nysatsinga, hvor pizza står øverst på menyen.

– Det passer godt for meg; jeg må innrømme at jeg er veldig glad i pizza. Det er blitt et veldig fint sted, og Løvold legger vekt på kvalitet og håndverk i alle ledd. Han har hatt steinovn hjemme og eksperimentert mye med ulike pizzavarianter. Så på Wood vil det være mulig å få kjøpt pizza med både reinsdyrkjøtt og lam, i tillegg til de mer tradisjonelle variantene. Men det står også kaffe og nydelig bakverk på menyen, forteller Skjefte.

Og når vi først er inne på pizza; Skjefte mener Namsos fortsatt har en av landets beste av det italienske slaget.

– Når jeg er på besøk hos brutter’n på Skage, hender det ofte at det blir takeaway-pizza fra Tino’s, ja.

Selv om han startet utdanninga på kokk- og servitørlinja i heimkommunen, er det servering som har blitt hans fagfelt.

– Jeg er utdannet servitør – mens samboeren er utdannet kokk. Derfor er det hun som står for matlaginga hjemme.

– Det nærmer seg jul; hva foretrekker du som ekspert å drikke til ribbe og lutefisk?

– Jeg foretrekker øl til det meste, jeg. Jeg er veldig glad i humle og synes Ipa-øl er en veldig god tørstedrikk. Men til julemiddagen foretrekker jeg Dahls tradisjonelle juleøl; polvarianten på seks prosent. Ølet skal være sterkt til den fete maten, mener Skjefte.

Men øleksperten mener man heller ikke skal undervurdere den vanlige pilsen.

– Fortsatt utgjør pils 96 prosent av det totale markedet for øl, minner han om.

Fem millioner liter i året

Og den som trodde E.C. Dahls var i ferd med legge ned ølproduksjonen i Trondheim, må tro om igjen.

– Det blir vel brygget omkring fem millioner liter øl her i løpet av året, antyder Skjefte mens han viser oss den nye utstillinga som kunstneren Håkon Gullvåg har laget for bryggeriet.

– Samarbeidet med Gullvåg er spennende, og vi har nettopp lansert et spesialøl knyttet til den nye kunstutstillinga, forteller Skjefte.

– Var Dahls-øl det første du selv kom i befatning med som ungdom?

– Nei, da mener jeg å huske at vi fylte ryggsekkene med Nordlandspils. Men det er jo for så vidt E.C. Dahls-øl, det også, sier overhallingen og smiler.

– Som svoren RBK-patriot og daglig leder på E.C. Dahls Pub & Kjøkken blir det vel ikke mye Hansa-øl på deg?

– Nei, fy! Hansa drikker jeg aldri! Det får bergenserne ha for seg selv, svarer Alexander Skjefte kontant og tar en liten slurk skummende Dahls.