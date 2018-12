Hva har skjedd i natt?

NAMDALSAVISA

NAMDALEN: I natt har det ikke skjedd stort i Namdalen.

- Det har vært ei ekstremt rolig natt i hele Trøndelag, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Kristoffer Storli.

Pent vintervær

yr.no melder om pent vær i Trøndelag. Noen steder, som Lierne og Snåsa, vil temperaturene være så lave som elleve minusgrader, mens det i kystnære strøk ikke blir riktig så kaldt. Sola vil skinne over hele Namdalen, og vi får en fin vinterdag.

Kan utvide abortgrensa

VG skriver i dag om at Støre mener Erna Solbergs abortforslag i realtieten vil utvide grensen for fri abort. Dette er det stikk motsatte av det som synes å ha vært hensikten med forslage, nemlig å skjerpe abortloven.

Inngår samarbeid

I NA kan du i dag lese at YNVS og YN-vekst inngår samarbeid for å bedre kunne tilrettelegge skolegangen for flere elever.

Du kan også lese om elevene på musikk, dans og drama som lover ei helt spesiell førjulstid.

Aspli vraket som ordførerkandidat Steinar Aspli er vraket som Senterpartiets ordførerkandidat i nye Nærøysund kommnune.

Når snart tålegrensa på hvor mye produktiv skog som kan vernes Mister viktig råstoff Omkring en fjerdedel av alt råstoffet som kommer inn til sagbruket Moelven Van Severen i Namsos kommer fra Nordland. Nå frykter de at et storstilt skogvern på Helgeland skal begrense råstofftilgangen.