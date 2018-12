Halvparten ønsker seg veldedig gave til jul

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Undersøkelsen viser nemlig at 48 prosent av de spurte ønsker seg en veldedig julegave under treet i år.

Annerledes julegave

I forbindelse med årets julegaveshopping, ønsket Unicef å finne ut hvor mange som egentlig ønsker seg en annerledes julegave i år. Flere hjelpeorganisasjoner og frivillige organisasjoner tilbyr nettopp veldedige julegaver. Dette er ofte gaver der mottakeren får et gavebevis på at julegaven er sendt et annet sted.



Unicefer en av organisasjonene som hvert år tilbyr slike gaver, blant annet varme pledd og sultkatastrofepakker.



I undersøkelsen nylig gjennomført for den veldedige organisasjonen i Norge, kommer det fram at 48 prosentav de spurte ønsker seg en veldedig julegave i år. Av kvinner spurt i undersøkelsen, er det 56 prosentsom sier at de ønsker seg en slik julegave.



Det er den eldre generasjonen som aller helst ønsker seg noe annet enn sokker og konfekt i år. Blant de spurte, var det de mellom 40-59 år som var mest positive til å motta en veldedig julegave i år.

Enorm giverglede i år

I samme undersøkelse kommer det fram at mange av de spurte også allerede har gitt en litt annerledes julegave. 59 prosent svarer at de tidligere har kjøpt en veldedig julegave.



– Jeg er faktisk ikke overrasket over resultatet i undersøkelsen. Vi har allerede i år sett et enormt engasjement og en fantastisk giverglede,sier generalsekretær Camilla Viken i Unicef i ei pressemelding.



**Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos, instituttet for markedsanalyse og meningsmålinger. Det er i perioden 6.12. - 12. 12 gjennomført til sammen 551 intervjuer.