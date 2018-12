Telefonstorm til politiet fra bekymrede trøndere som har fått epost-trussel med krav om penger

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det hagler på med telefoner fra folk som er bekymret etter å ha fått epost med krav om penger, opplyser Trøndelag politidistrikt.

– Avsender av eposten opplyser å ha kontroll over web-kameraet og har filmet personer mens de ser porno, sier operasjonsleder Trond Volden til Adresseavisen.

– Trussel om at nakenbilder skal havne på sosiale medier er etter vår vurdering tomme trusler, fortsetter politiet.

– Fra tid til annen bruker det å dukke opp meldinger fra folk som har fått trussel på epost. Men nå virker det som om det er noe mer, sier operasjonsleder Bjørnar Gaasvik til NA.

– På hvilken måte?

– Det er vanskelig for oss å si. Det er mange som har fått eposter. Men vi vet ikke hvordan avsender har fått tak i epost-listene, i den tro at han kan kreve folk for penger, sier han.

– Men dette er et svindelforsøk, legger han til.

– Ber avsender om konkrete beløp?

– Det har vi ikke oversikt over, svarer han, som har forståelse for at mottakere av eposten føler et ubehag.

– Jeg skjønner at de blir engstelige, for dette er ikke noe man pleier å få i epost-innboksen, sier Gaasvik.

Som har følgende råd til folk som har fått trussel-e-post: Slett mailen og fortsett juleforberedelsene.

– Slett, uten å ta kontakt med avsender, sier operasjonsleder.