1 av 4 har gått fra levende lys

NAMSOS: – Et lite stearinlys er mer enn nok til å starte en storbrann. At så mange har glemt levende lys er skremmende sløvt, sier Øystein Øren, brannekspert hos Frende Forsikring.

Tallene er avdekket i en ny juleundersøkelse utført for Frende Forsikring av YouGov.

1000 branndrepte siden år 2000

Flere enn 1000 mennesker har omkommet i brann i Norge siden årtusenskiftet. Nesten 15 prosent av disse har omkommet i brannmåneden desember. Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– Det er viktig å alltid blåse ut lyset når du forlater rommet og at du går en runde før du legger deg for å sjekke at ingenting står på, sier Janicke Larsen, avdelingsleder for brannforebyggende avdeling i Bergen brannvesen.

Hver tredje brann i adventstiden har åpen ild som årsak, viser tall fra Direktoratet for Brannsikkerhet og beredskap (DSB).

Unge familier glemmer mest

Frende-undersøkelsen viser at det er unge familier som oftest glemmer levende lys. Hele 32 prosent av familier med barn mellom 0 og 6 år sier at de har gjort dette.

– Barnefamilier har kanskje ekstra mange distraksjoner og beveger seg rundt i ulike rom i huset. Å alltid blåse ut lyset før du beveger deg til et annet rom er derfor en god regel, sier Janicke Larsen fra Bergen brannvesen.

Branneksperten i Frende er enig i dette.

– Et øyeblikks uoppmerksomhet eller et blaff er alt som skal til før brannen er et faktum, sier Øren.

Barn som svinser forbi, samt dører som åpnes og lukkes gir trekk og blafring og kan fort resultere i full fyr.

De eldste glemmer minst

Den aldersgruppen som er mest glemsk er gruppen 30-39 år. 31 prosent av disse har glemt levende lys. I motsetning er tallet for de over 60 på 15 prosent.

– Det er de over 60 som er desidert flinkest til å blåse ut levende lys. Med tanke på levende lys er det altså slik at du blir mindre glemsom og mer aktsom jo eldre du blir, sier Øystein Øren i Frende.

Juleråd fra brannvesenet

Brannvesenet er ute med brannråd til befolkningen gjennom hele advents- og juletiden.

– Det er koselig med levende lys i førjuls- og juletiden, men plasser aldri tente lys i nærheten av brennbart materiale, eller i dekorasjoner med mose, kvister, kongler og andre tørre materialer. Sett aldri levende lys i vindusposten når vinduet er åpent, sier avdelingsleder for brannforebyggende avdeling i Bergen brannvesen, Janicke Larsen.

– Plasser alltid telys på noe som tåler høy temperatur. Vi vil også anbefale folk å bruke branntrygge, elektriske lys. Disse kan stå på hele døgnet, sier Janicke Larsen.

Slik får du en trygg julefeiring: Aldri sett et tent lys nær gardiner eller brennbar julepynt. Mange lager egne dekorasjoner med kongler, hyssing, mose og greiner – alt dette kan enkelt ta fyr.

Ikke bruk brennbare lysestaker.

Aldri forlat et rom der levende lys er tent.

Husk at lys ikke alltid brenner like lenge som det står på pakken. Feil med lyset eller trekk kan gjøre at lyset brenner fortere enn du tror. Hold tente lys under oppsyn.

Ikke åpne vinduet når levende lys står i vinduskarmen. Vind kan velte lysene eller sende flammen i retning av brennbart materiale.

Bruk brannsikkert underlag og sett telys på noe som tåler høy temperatur. For eksempel stein, metall eller porselen.

Hvis du skal ha levende lys på et flott julebord, ha lysene i et glass, lykt eller annet som beskytter flammen fra å få tak i brennbart materiale.

Sørg for at du har godt fungerende slukkeutstyr lett tilgjengelig i tilfelle en brann skulle oppstå.

Sjekk alltid en ekstra gang at alle levende lys er slukket før du legger deg eller går ut av huset.

Kilde: Bergen brannvesen og Frende Forsikring