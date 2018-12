Nå er årets store bulkeuke i gang

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er god grunn til å tro at det blir minst like ille i år. Julaften faller på en mandag, hvilket betyr at folk vil være i handlemodus hele helga og svært mange vil trafikkere mellom kjøpesentrene. I dagene før jul i fjor smalt det tett oppunder 2.000 ganger hver eneste dag, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Hvert eneste år er bitte lille julaften, 22. desember, blant de verste ulykkesdagene i trafikken. I fjor inntraff 1.993 trafikkulykker denne dagen til en kostnad på over 37 millioner.

Og det er desidert flest menn som sitter bak rattet når det smeller.

– Mannlige sjåfører er representert i nær dobbelt så mange ulykkestilfeller som kvinner. Derfor oppfordrer vi kvinner til å kjøre hvis en kan velge. Statistisk er verstingen en mannlig bilfører i alderen 35 til 50 år, sier Brandeggen.

Over 11.000 trafikkulykker

Den siste uka før jul i fjor var det 11.642 trafikkulykker som medførte erstatningsbeløp for over 216 millioner kroner. Det var flest eneulykker, ulykker der det kun er én bil involvert. Deretter følger påkjørsler bakfra, kollisjoner i kryss, ryggeulykker og påkjørsel på parkerte kjøretøy. Antallet bulkeulykker er langt over normalen og svært mange dulter borti hverandre.

Menn dominerer ulykkesstatistikken, som toppes av alderen 35 til 50 år, foran 50 til 64 år, etterfulgt av menn i aldersgruppen 65 til 97 år.

– Det er nok flere mannlige sjåfører enn kvinnelige, men likevel er det nærliggende å anta at kvinner generelt er flinkere til å beholde roen bak rattet i juletiden. Det er påfallende at over dobbelt så mange mannlige bilførere kolliderer disse dagene, enn kvinner. Årsaken bak mange av trafikkulykkene er gjerne stress og dårlig tid. Bilister på vei til og fra parkeringsanlegg ved overfylte kjøpesentre er en gjenganger, sier Brandeggen.

Topp tre bulkedager i 2017: 23. november – 2.032 trafikkulykker

18. desember – 1.994 trafikkulykker

22. desember – 1.993 trafikkulykker

Bitte lille julaften, den store bulkedagen

Hvis en ser på tallene fra de siste årene er bitte lille julaften den store bulkedagen i desember, selv om den ble slått i fjor av 18. desember. Det kollideres og bulkes døgnet rundt, og det topper seg fra klokka 12.00 og utover. I de verste timene på ettermiddagen er det flere trafikkulykker hvert eneste minutt.

– Ønsker en å unngå det verste julerushet kan det se ut som man bør oppsøke kjøpesentrene tidlig på morgenen eller sent på kvelden. Det er ingen som ønsker seg en bulk i julegave, og det kan bli en trasig jul dersom bilen blir skadet.

Derfor oppfordrer vi alle til å ta det med ro bak rattet, kjøre mykt og helst rygge inn når de parkerer. Da har du best oversikt når du skal kjøre ut, sier Brandeggen.