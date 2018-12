Ole Erik Almlid blir ny administrerende direktør i NHO

NAMDALSAVISA

OSLO: Tirsdag ble det klart at Ole Erik Almlid blir ny toppsjef i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

Almlid har jobbet i NHO siden 2013, og har siden 1. januar 2016 vært viseadministrerende direktør. Han rykket i høst opp som fungerende sjef i organisasjonen etter at Kristin Skogen Lund forlot stillinga 18. september til fordel for stillinga som toppsjef i Schibsted.

Ole Erik Almlid har journalistutdanning fra Høgskolen i Oslo, og har vært nyhetsredaktør i Aftenposten, sjefredaktør i Østlendingen og Hamar Dagblad og sjefredaktør og daglig leder i Avisenes Pressebyrå. Almlid har også vært journalist i Namdalsavisa, politisk redaktør og sjefredaktør i Trønder-Avisa.

– Komplisert og krevende

NHOs styre har vurdert mange kandidater underveis i en grundig prosess, og valget falt til slutt på Almlid.

– Å lede en organisasjon som NHO er komplisert og krevende - og samtidig spennende - og vi er sikre på at Ole Erik vil gjøre en glimrende jobb. Han har meget god forståelse av NHOs viktige rolle som samfunnsaktør. En av Ole Eriks beste egenskaper er evnen til å lytte og samarbeide, for så å finne løsninger til det beste for NHOs medlemsbedrifter. Den samme egenskapen gjør oss trygge på at NHO under Ole Erik vil bevare det gode og konstruktive samarbeidet med LO og de andre arbeidslivsorganisasjonene, sier NHO-president Arvid Moss.

Gleder seg

Almlid ser nå fram til å starte i sin nye jobb.

– Jeg er stolt over å bli vist denne tilliten. Min primæroppgave som NHO-sjef vil være å skape forståelse for hvorfor og hvordan bedriftene våre er løsningen på Norges viktigste samfunnsutfordringer. Og jeg er svært glad for å få lov til å fortsette å jobbe sammen med alle de flinke folkene i NHO-fellesskapet og våre medlemsbedrifter, sier Almlid.

– Oppdraget mitt er å kjempe for bedriftene. Det er bedriftene som gir liv til bygd og by i hele Norge, sier den nye NHO-sjefen.