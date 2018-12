En velkommen førjulsgave

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Givergleden er stor nå før jul, og i dag var det Namsos frivillighetsentral som fikk nyte godt av dette.

For firmaet Tore Ligaard AS hadde bestemt at i stedet for å gi julegaver til sine ansatte skulle pengene gis til et godt formål.

På morgenkvisten fikk Sissel Thorsen, som er daglig leder i Namsos frivilligsentral, overakt sjekken pålydende 10.000 kroner. Det er penger som kommer godt med.

– Vi har mange spennende prosjekter vi skal i gang med på nyåret, så disse pengene kommer til å glede mange, smiler Thorsen.