Høyre og EØS truer arbeidsplassene

NAMDALSAVISA

SV har foreslått en utredning som ser på alternativer til dagens EØS-avtale. Det får Høyre og Elin Agdestein til å utbasunere skremselspropaganda om rasering av arbeidsplasser i Norge. Det samme gjorde hun og Høyre da Norge sa nei til EU i 1994. Skjedde det en rasering av arbeidsplasser ved at Norge sto utafor EU? Nei, tvert imot. Norsk næringsliv har vært mer stabilt enn i landene innafor EU. Høyre og Elin Agdestein har bestandig hatt liten troverdighet i EU-/EØS-spørsmålet.

En utredning om Norges tilknytning til EØS er helt på sin plass. EØS-avtalen påtvinger Norge lover og forordninger som ikke blir behandlet i Stortinget. EØS-tilsynet ESA overprøver sågar norsk høyesterett. Sist i forbindelse med en domsavgjørelse om kost- og reisegodtgjørelse for utenlandske arbeidere. EØS-avtalen undergraver derfor folkestyret i Norge og er derfor en husmannskontrakt.

Gjennom Norges EØS-medlemskap er vi påtvunget EUs «grunnlov» om fri flyt av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft. Disse forordningene har bidratt til et stort innslag av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i Norge. Den norske arbeidslivsmodellen, med sterke fagforeninger, sentrale kollektive lønnsavtaler og en god arbeidsmiljølov, er truet. Et eksempel på sosial dumping er det sterke innslaget av utenlandske selskaper innafor bygningsbransjen og innafor transportsektoren. Her betales bygningsarbeidere og sjåfører langt under norsk tarifflønn, og konkurrerer derfor ut norske arbeidsplasser. EØS setter også klare begrensninger på hvordan norske politikere kan gi ekstra støtte til etablering av arbeidsplasser i distriktene.

Nå er det slik at EU/EØS sin «grunnlov» samsvarer svært godt med Høyres grunnleggende politikk. Fri flyt av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft er grunnprinsippene i markedsliberalistisk økonomisk politikk, som nettopp er Høyres økonomiske politikk. Vi ser også at Høyre bruker EØS-medlemskapet til å tvinge igjennom slik politikk i Norge. Det finnes en reservasjonsrett i EØS-avtalen, men Høyre vil aldri bruke den. Tvert imot bruker de vår EØS-tilknytning til å tvinge igjennom privatisering og oppsplitting av jernbanesektoren. EØS-avtalen er derfor et abonnement på Høyre-politikk, som nå truer hele den offentlig velferdsstaten som er bygd opp i Norge de siste 100 år.

Høyresidas skremselspropaganda om at Norge ikke får eksportert varer uten EØS-avtalen har ikke rot i virkeligheta. Norge eksportert både industrivarer, olje og fisk før 1992. Vi hadde en frihandelsavtale med EU-landene som virket godt. Verdens handelsorganisasjon WTO har også klare regler for handel mellom verdens land. Ei utredning om mulige alternativer til EØS-avtalen ville kunne si oss mer om styrker og svakheter med dagens EØS-avtale. Men det tør ikke Høyre og Elin Agdestein. SV er opptatt av å trygge både demokrati, den norske arbeidslivsmodellen og norske arbeidsplasser. Det tror SV vi gjør best med et alternativ til EØS-avtalen. Det vil også gi Norge tilbake handlingsrommet til å kunne velge om vi vill føre høyrepolitikk, sosialdemokratisk politikk eller sosialistisk politikk. EØS-avtalen er en høyrepolitisk tvangstrøye som truer norske arbeidsplasser og vårt folkestyre.