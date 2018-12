Nå blir det slutt på å selge bolig «som den er»

NAMDALSAVISA

Ut fra de nye reglene for tryggere bolighandel vil selgere som skal selge bolig ikke lenger kunne ta generelle forbehold som selges «som den er», men må dokumentere boligens tilstand.

– Vi har lenge kjempet for en tryggere bolighandel, og vi er glade for at dette endelig prioriteres. Dette er den beste julegaven norske forbrukere kan få. Boligkjøp er den dyreste og største investeringen vi gjør i livet, sier Morten A. Meyer, generalsekretær i Huseierne.

– Det viktige blir nå å få feil og mangler frem i lyset, ikke forsikre seg mot dem. I dag sendes amatørene i bolighandelen, altså kjøpere og selgere, på kollisjonskurs. Slik kan vi ikke ha det! Med nye regler vil vi bruke penger på dokumentasjon av boligens tilstand, ikke på dyre forsikringer, sier Morten A. Meyer, generalsekretær i Huseiernes landsforbund.

Legger til rette for bedre tilstandsrapporter

I dag er det stor kvalitetsforskjell på tilstandsrapportene, og takstmennenes kompetanse varierer.

Forslaget legger opp til at kan reguleres hvilket innhold tilstandsrapportene skal ha, og krav til takstmennene som skal utarbeide dem.

– Det er viktig at vi nå får en god standard på tilstandsrapportene som skal brukes i bolighandelen. Det er til alles beste å fremskaffe mest mulig riktig informasjon om boligen, da det skaper en tryggere bolighandel for alle parter, sier Meyer.

Kjøperens undersøkelsesplikt tydeliggjøres

Det foreslås videre å lovfeste at kjøperen skal anses å kjenne til forhold som er tydelig beskrevet i en tilstandsrapport. Kjøperen kan da ikke påberope seg disse forholdene som mangler.

– Boligselgere blir trygge på at de får dokumentert boligen godt nok, mens kjøpere er trygge på at de får informasjonen de har krav på, sier Meyer.

Egenandel for mindre beløp

For å unngå konflikt om småsaker foreslås det å presisere at kjøperen ikke nødvendigvis kan forvente en perfekt bolig når man kjøper brukt. Forventningene må tilpasses boligens alder, synlige vedlikeholdstilstand og andre forhold. Det innføres også en minsteterskel ved at kjøperen skal bære kostnader opp til 10.000 kroner.

– Forslaget om en egenandel for kjøper på 10.000 kroner for småfeil tror vi er en fornuftig grense som vil hindre krangling om bagateller, sier Meyer.